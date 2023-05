避免食品浪費 加州擬簡化安全使用期限標示

過期食物真的不能吃了嗎?加州擬簡化包裝標籤,減少食品浪費。(Getty Images)

代表加州 千橡市 (Thousand Oaks) 的民主黨州眾議員 爾文 (Jacqui Irwin) 提出AB 660法案,要求食品零售商店使用更簡明清楚的標誌,顯示食品使用期限,避免造成食品浪費。這些標誌包括「最好於某日期前使用」(best if used by)、「最好在某日期前使用或冰凍」 (best if used or frozen by)、「某日期前使用」(use by) 、或者「某日期前使用或冰凍」(use or freeze by)。

爾文於書面聲明中指出,AB 660法案將消除食物標籤造成的混淆,減少食物浪費。除了保護消費者外,也將對氣候變遷 產生正面衝擊。目前AB 660法案已送交州眾議會撥款委員會審議。

聯邦食品與藥物管理局 (The U.S. Food and Drug Administration) 估計,美國食品垃圾數量龐大,其中五分之一是食品安全使用期限標誌混淆所造成。爾文指出,現在一般超市、雜貨店的食品安全使用標誌用辭高達50種左右,如能簡明這些文字用辭,將可替民眾省下許多金錢,也避免浪費自然資源。

反對浪費的加州人組織 (Californians Against Waste) 支持AB 660法案。組織代表摩哈畢爾 (Gracyna Mohabir) 稱,加州每年浪費高達600萬噸食品,這些食品在垃圾掩埋場內腐爛,形成有害環境的甲烷 (methane) 氣體,因此AB 660法案有助於降低溫室效應氣體外洩。

專家指出,AB 660法案所設定的簡明標準將有助於加州處理丟棄的食物對氣候造成的影響。AB 660法案以11-3通過州眾議會健康委員會,另以7-0通過州眾議會農業委員會。然而根據目前正在審議該法案的州眾議會撥款委員會,代表食品製造業、食品加工業,以及雜貨零售業組成的聯盟對法案提出關切信函。

聯盟代表指出,AB 660法案如獲通過,可能會妨礙運用二維碼 (QR codes) 或無線射頻識別標籤 (RFID tags) 製作的「智慧標籤」(smart labels)。聯盟代表信中亦指出,法案內容可能對提供少數族裔超市或雜貨店的食品供應商造成負面衝擊。