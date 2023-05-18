Cindy陳潛逃記系列四／自述暗網助逃？檢認定男友幫忙

Cindy陳潛逃記

被控與其男友Cole Harris及另外兩名合夥欺詐聯邦救濟巨款的聖瑪利諾 市民Cindy陳，表示自己利用暗網（Dark web）的GPS Joystick程序騙過聯邦執法部門潛逃離美國。但檢方表示，有證據證明陳在潛逃過程中得到Harris的協助，通過虛假照片信息幫助陳向審前服務中心報到，導致執法部門錯失時機；而陳自稱的GPS Joystick「神器」並沒有真正使用。

本案聯邦檢察官向法庭表示，證據顯示，Harris有「相當可能」知道陳的潛逃計畫，並且向審前服務處撒謊，甚至還幫助陳偽造了她的生物特徵登記報到，直到她安全登上飛往中國的航班。

Cole Harris再次被警方逮捕，法庭一度不予保釋。檢察官向法庭表示，再次釋放Harris有可能導致其在保釋期間再次犯下重罪。檢方在Harris原有的詐騙聯邦救濟款的基礎上增加了妨礙司法罪。

檢察官指出，Harris聲稱自己最後一次見到陳的時間是在14日晚上9時，但陳15日凌晨12時從墨西哥 城起飛前往日本，中間從聖地牙哥過境，這麼短的時間顯然不可能，Harris顯然在最後一次與逃犯Cindy陳見面的時間點上欺騙了執法人員，而且涉嫌幫助陳偽造生物特徵向審前服務處報到，欺騙執法部門。

根據檢方向法庭提供的證據，陳在3月15日加州時間凌晨12時，登上從墨西哥城飛往日本東京的全日空航班號 NH179。陳最後一張Smartlink生物識別簽到現場照片，似乎是在3月14日上午9時32分，然後，陳前往墨西哥城趕15日凌晨12時的航班。2023年3月14日上午辦理登機手續後，加州時間16日下午4時50分她又登上了NH957號航班從東京到北京。

檢方指出，就在陳離開聖瑪利諾前往墨西哥城的途中，晚上8時09分卻有人幫助她向審前服務處報到，報到使用iphone14手機 ，不是陳之前多日報到使用的安卓手機。檢方提供的最新證據表示，用陳的名義登錄報到的人，多次使用了一款iphone14手機以及陳之前事先拍好的照片，幫助她向審前服務中心報到。

檢方指出，如果陳潛逃時帶著iPhone14前往墨西哥和日本，那麼她可以隨時拍照報到。但她把那支電話留在聖聖瑪利諾住所，以便有人協助她避開預審服務處的監視。GPS標記顯示，有人在聖瑪利諾住所的游泳池屋內和周圍操作那支iPhone14。

檢方表示，所有四張帶有照片的簽到都是在Harris居住的泳池房內或周圍提交的，但陳本人早先的報到大多是從她居住的主屋進行。這些作假助陳在聯邦執法機構在行動之前即離開了日本（日美有引渡條約）。按照時間表，陳在加州時間3月15日下午1時45分達到東京，當天下午4時50分又從東京飛北京。中國與美國沒有引渡條約。

根據審前服務處和smartlink公司BI Incorporated提供的證據，事件的時間表與陳關於她在辦理登機手續時，從飛機上偽造了自己的位置說法相矛盾。陳聲稱在自己的手機上下載了GPS操縱桿，但法院沒有證據表明，她像自己描述的那樣實際使用過該應用程式。證據是，她在逃跑期間所使用的簽到照片，都來自於與她日常使用的安卓手機不同的手機，由此推斷其行騙過程並非她為自己描述的那樣神通，而主要是有人幫她提交虛假簽到。

檢方表示，儘管Harris的情人West作證說，從2018年開始陳和Harris的關係已經破裂，但是事實上Harris與陳一直住在聖瑪利諾的同一住址，而且3月14日和15日多次簽到的信息，是從聖瑪利諾該住址中發出，而那時陳顯然已在潛逃路上。

在潛逃離美後，陳曾與Harris的律師通過電話。但檢方表示，陳的説辭可信度低，很多與目前執法部門掌握的確鑿證據相矛盾。法院對其重視程度很小。