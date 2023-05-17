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Cindy陳潛逃記•系列三／證詞意外揭露 牽出複雜三人世界

記者楊青／洛杉磯報導
Cindy陳潛逃記
Cindy陳潛逃記

被控欺詐聯邦救濟巨款，南加州聖瑪利諾Cindy陳在洛杉磯聯邦法庭原定的3月16日出庭應訊前潛逃出境，牽出複雜的情人關係。

與Cindy陳同列被告的前加州副州長競選人Cole Harris（軻海瑞）的辯護律師，近期向法庭提交了一份由一名叫Jasmine West的女子提供的證詞，證詞顯示，從2018年開始，Cindy陳、Cole Harris、Jasmine West三人不時同居在一個屋簷下，之前聲稱與Cindy陳生育有兩個孩子的Harris，新冠疫情期間再與有非裔血統的West生下一女孩。

據其間專程前往洛杉磯聯邦法庭旁聽的劉姓律師表示，West中等個子，出庭時身穿的似是工作制服。

Jasmine West向法庭表示，她與Cole Harris是浪漫夥伴關係（Romantic Partner），是17個月的女孩的母親。她說，她已知道了Harris在3月17日再次被捕的消息。法官Margo Rocconi在前一天的聽證中表示，他不理解Cindy陳為何能夠拋棄自己的兩個孩子逃往中國，而且看起來Cole Harris應該對陳的潛逃有所參與，並給與幫助，而在他看來，Cindy陳很久前就已放棄了她和Cole Harris共同的家庭。

West向法庭表示，大約在2020年5月，她和Harris開始了浪漫關係，當時Harris和陳的關係出現問題已有很長時間。West作證說，Harris和陳有兩個分別是13歲和八歲兒子，他們兩人共同撫養這兩個男孩，從外面看，兩人就像一個家庭那樣生活，但事實上並非如此。

Harris、Cindy陳 很久以前就分居

West向法庭表示，根據她知道的情況， Harris和陳很久以前就已分居，兩人同意在孩子面前仍是關係很好，但實際上兩人都可以在外面各玩各的，所以她和Harris的關係快速加溫。

她向法官表示，據她所知，Harris大約從2018年開始，從原來聖瑪利諾住宅的主屋搬到游泳池屋居住，不再和陳同住在一個房間，陳則繼續住在主臥室。據她所知，Harris和陳兩人平常也很少互動，過去幾年中，兩人保持的是「有距離的關係（Distant relationship）」。West表示，她從2020年夏天之後頻繁出入Harris和陳的聖瑪利諾豪宅，她和Dax和Dylan兩個孩子所花的時間比Cindy陳還多。

2021年2月，West懷上了Harris的孩子，陳意識到West和Harris的關係。West向法官作證表示，她在很多場合見過Cindy陳，Harris和她也沒有在陳面前掩蓋親密關係，Cindy陳也知道他們不久就會生下孩子。

第三者入主 生下女嬰

2021年10月，West生下一名女嬰，到現在17個月。West表示，兩人關係公開後，陳表示理解和接受事實。所以從2020年夏天到現在，她大多的白天和晚上都是在Harris聖瑪利諾的住宅度過，同時花很多時間照顧陳的兩個男孩。

West說，據她所知，Cindy陳生在中國，中文是第一語言，而且保持中國公民身分，陳在中國的家人很多，所以離開美國回中國，對陳的感情很容易接受。她認為，法庭（法官）覺得Cindy陳抛下孩子逃離美國不可思議，但她認為很好理解。

West認為，她和Harris的關係，以及他們和新的孩子，對於陳來說都難以消化，而Harris和陳的關係裂痕愈來愈深，也是陳鋌而走險的原因之一。

根據聯邦法庭起訴書，最初對Cole Harris和Cindy陳的關係陳述為「夫妻」，後來修正為「男女朋友」。Harris和West也並未登記夫妻關係。

聖瑪利諾 加州 洛杉磯

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