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Cindy陳潛逃記•系列二／鑽監控漏洞 Cindy陳騙過所有人

記者楊青／洛杉磯報導
Cindy陳潛逃記
Cindy陳潛逃記

洛杉磯聯邦法庭近日連續對Cole Harris涉嫌協助Cindy陳逃庭過程舉行聽證，其中包括向聯邦法院審前服務部（Pretrial Services）負責人的詢問。審前服務部向法庭說明相關監控系統的運作，並提供Harris協助陳使用虛假手段簽到，導致其成功潛逃的可能性的相關證據；Harris的辯護律師則試圖證明，審前服務部門使用的監控系統有漏洞。

法庭向審前服務官梅爾卡多（Brenda Mercado）詢問有關之前未向法院提供的材料，這些材料包括3月12日早上7時58分、下午4時04分、晚上10時11分的簽到截圖，以及3月12日下午3時的GPS數據地圖。有爭議的簽到時間是3月14日上午8:09以及11:32、3月15日上午6:51和8:46。

梅爾卡多表示，Cindy陳3月14日晚上8:09提交的照片，最初在3月12日下午4:04提交； 3月14日晚11:32提交的圖像，之前已於兩天前早上7:58提交；3月15日早上6點51分提交的圖像，先前已於3月12日早上7點58分提交以供簽到（並在3月14日晚上11點32分再次提交）；3月15日上午8:46提交的圖像，已在3月12日下午4:04使用過（3月14日晚8:09再次使用）。

•頭像重複使用 騙過監管部門

換言之，陳從3月14日至15日六次向監管部門的報到，都使用之前已經使用過的頭像，監管部門渾然不知。陳就這樣在監管部門的眼皮下潛逃出美。

檢方向法庭指出，3月12日下午4:04，Cindy陳似乎還使用了一張自己的翻拍照片，向審前服務部門報到，實際上是開始測試她的新手機iPhone 14欺騙Smartlink的能力，結果沒有人發現。此時陳已購買了前往墨西哥和日本的機票。

梅爾卡多向法庭說明被監控人簽到流程表示，當客戶首次安裝Smartlink應用程式時，必須激活定位服務、推送通知和拍攝自己的像頭輸入系統，這些都必須一直保存在被監視者的手機上。被監控者收到監視部門簽到通知時，他們的手機會通知他們，然後他們必須打開該應用程式並登錄，「自拍」相機隨後會自動打開並拍照，如果照片不夠清楚，該程式最多可以拍攝五張照片，然後自動從中選取最清晰的一張。被監控者不能將手機中的文件作為圖片提交。

審前服務部簽到服務應用程式BI Smartlink公司，代表Joseph Newell在法庭上作證表示，Smartlink並非「跟踪應用程式（Tracking App）」，而是在應用程式打開時收集使用者的位置信息。他說，用戶可以使用該應用程式在任何設備上登錄並簽到，也因此，Harris可以在另一台設備上為陳登錄並代替她簽到。

•使用不同手機 呈報虛假定位

他向法庭展示了一張截屏，該模板照片與3月14日晚11:32左右提交的圖像匹配度為94.10%，顯示陳當時是在其聖瑪利諾1385 Chelsea路的住家中。他觀察到陳提交的那張照片周圍的邊框似乎表明它是翻拍照片。遺憾的是，Smartlink程式無法提醒監控部門照片是翻拍而來，僅能表示圖片的相似程度。

Newell作證說，報告顯示Cindy陳在3月9日至12日期間使用安卓手機報到；3月12日至13日期間，則多次使用 iPhone 14登錄報到；3月14日及15日的後續登錄，都是使用3月13日使用的同一部iPhone 14進行。3月16日沒有登錄嘗試；3月17日，使用之前的同一台安卓進行了登錄和電話。他說，該軟件能夠記錄用於登錄的手機型號和操作系統，但不一定能識別具體的手機。

Newell同時就檢方提供的一些報到手機定位信息做出解釋，顯示陳在3月13日至15日期間在不同地圖上的登錄信息。而其同期的報到標記，則集中在其住所和住所的游泳池附近，也就是Harris的住所。他證實，被告Harris在3月13日至15日期間，一直使用不同型號的iPhone完成他的法庭監控簽到，而不是用於為陳登記的那個。

檢方向法庭指出，目前的調查和證據都顯示Harris參與了Cindy陳使用偽造登記的方式騙過執法部門，幫助她潛逃出境，包括涉嫌對審前服務部撒謊，Cindy陳前後矛盾且不可信的證詞，BI數據顯示陳在逃期間其報到信息是從Harris居住的游泳池房發出等等。

Harris的辯護律師爭辯說，Harris是陳逃跑的替罪羊，而且政府和審前服務部門未能進行充分調查，他們認為審前服務和聯邦執法部門在調查過程中有各種失職行為。

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