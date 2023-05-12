疫情毀家 華父忍痛離妻女隻身走線

35歲的黃先生忍痛離開妻子和三個女兒，只為實現「美國夢」。（圖片來源：受訪人提供）

5月9日是黃先生離家的第四個月了。他的家在中國，家裡有妻子和三個女兒：一對七歲的雙胞胎和她們八歲的姐姐。黃先生說：「家裡已經被我『榨乾』了，存款全部花完，還向親戚朋友借了很多錢。」

女兒一句話 痛下決心

35歲的黃先生曾經營過不錯的小生意，做過裝修承包、開過輔導班。然而在疫情 期間，他的生活發生劇變，生意一蹶不振，最終倒閉。他說：「現在家裡的房貸每月要還3000多元（約400多美元），太太是服裝售貨員，全部工資只夠還房貸。我們還有一家老小要養活，當時我真的看不到什麼希望了。」

在當時最絕望的時刻，黃先生無意間在社交媒體看到關於「走線」（偷渡 ）的視頻，他開始了解到世界另一邊的生活，了解到這樣一群特殊的群體，和這樣一種從未曾想過的選擇。

黃先生說，對任何人來說，做出這個選擇都不容易。實際上，是女兒的一句話讓他痛下決心。「有一次吃飯時，我女兒竟然對我說：『爸爸，我之所以能長這麼大，可全都是國家的功勞。』當時聽到這句話，我非常震驚，心裡百感交集之餘，非常難過。」此後，黃先生就開始認真研究路線，籌備資金，最終於今年1月7日時離家啟程。

黃先生說，他太太起初不支持他的決定，而且通過社交媒體了解到旅途會非常危險。但黃先生卻非常堅持，他想要改變。「儘管我35歲了，我還是很想提升自己，想為家人創造好的生活。」

黃先生說，他來美國有兩個原因。一是想在這裡重新開始生活創造未來，二是因為在他心裡，美國擁有著他多年以來嚮往的自由。而這種對「自由」的嚮往，源自於他對音樂的熱愛。黃先生說，他從少年時就喜歡美國的音樂，搖滾，藍調，爵士，鄉村，他聽著這些音樂長大。他非常喜歡吉他，之前在中國時就會攢很久錢，去購買喜歡的吉他和音箱，而最喜歡的音樂家是美國黑人 藍調吉他傳奇B.B. King。