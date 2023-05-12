艱辛路程被咬滿身包…入境首件事 先洗澡消毒

Darien Gap的雨林裡生長著一種被稱為「沙蠅」的吸血昆蟲，可能導致利甚曼病等多種血液傳染疾病的傳播擴散。（圖片來源：黃先生提供）

35歲的偷渡客 黃先生說，在翻牆入美被邊境巡邏發現後，他們要做的第一件事是被強制要求「洗澡」。這又是為什麼呢？

原來，在穿越到美的線路當中，除了自然氣候、意外、搶劫之外，毒蟲蚊蟻的騷擾幾乎是難以逃避的，這讓每位「走線客」都苦不堪言。這些昆蟲中有一些吸血蟲，還會傳播疾病，這也是美國邊境檢查時特別重視的一點，所以也就有了「一入境先洗澡」的要求。

據黃先生描述，當時他們翻牆進入美國後，不到五分鐘邊防人員就開車趕到，將偷渡者們帶入了運輸車輛。之後，他們被運至一個大廳，此處的工作人員初步檢查了他們的身體狀況，除了詢問他們是否有什麼藥物需求之外，立刻要求他們前往洗澡。這不是因為想讓他們「保持乾淨」或者「講究衛生」，而是因為基在場的每位走線客的身上幾乎都被吸血毒蟲叮咬出密密麻麻的「包」。

黃先生說，當時在場的工作人員強制他們每個人必須洗澡，徹底消毒。黃先生說，「他們給我們拿來了新的衣服鞋子，把我們所有的衣服鞋子都扔了，怕我們被叮咬後攜帶病毒。在對我們進行了八個小時隔離觀察後，才放我們出去，進入到正常的房間。」

據悉，「走線客」需乘快艇 從哥倫比亞的內科克利(Necoclí)出發，跨海抵達巴拿馬大西洋側的港口，然後徒步數天穿越被熱帶雨林覆蓋的無路之地，進入巴拿馬難民營。而在位於巴拿馬和哥倫比亞之間的Darien Gap地區，由大片未開發的沼澤和森林組成，此處熱帶雨林環境極度惡劣，充滿著來自高溫 、高濕、昆蟲、疾病等多種危險。

就在這裡，生長著一種被稱為「沙蠅」（Sandfly）的吸血昆蟲。這些小型昆蟲長約2-3毫米，主要在黃昏和晚上出動，在潮濕的環境中會尤其活躍。它們以咬人和動物的皮膚，並吸食血液為生。被這類昆蟲咬後，不但會引起劇痛和瘙癢，通常還會導致「利甚曼病」（Leishmaniasis）等多種血液傳染疾病的傳播擴散。

據另一位剛剛抵美的走線者M先生回憶說，「那裡的吸血蟲非常多，我剛到那邊沒太當回事。但有時一不小心就發現，我的胳膊上怎麼經常會出現一片血呢？我這才意識到被吸血蟲攻擊了。因為沒有驅蟲和治療的藥，很多人『渾身是血』的場面，在走出雨林後都是再常見不過的。」

一個月前帶著四歲的女兒到達美國的趙女士說，她和女兒還有老公都被吸血蟲咬得全身是包。可能是因為毒素還沒有排乾淨，至今都還沒痊癒，一直會癢，稍加撓抓還會流血。