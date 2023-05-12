搶5.11前入境 疑偷渡中介製造危機感

5月11日是川普政府援引美國法典第42卷（Title 42）防止偷渡客 入境的行政命令到期日。該命令11日晚截止，可在採訪中，不少走線客卻表示，他們得知的消息是「在5月11日之後，移民的大門將被徹底關閉」。

走線人表示，他們在瀏覽社交媒體平台「抖音」或與「蛇頭」（組織非法移民 活動的人）接觸的過程中，均了解到或被告知5月11日後，美國政府將出台更嚴厲的政策。因此，他們需要趕在該日期之前入境。

剛剛抵達洛杉磯 的石先生表示，當時「蛇頭」告訴他，美國出台「511法案」，該法案的實施將會對非法移民採取更嚴厲入境管理。因此，他就一直想要趕在5月11日之前入境。但入境後，他又聽人說，這項法案被取消了，他直到現在都搞不清楚「5月11日」到底是要出台法案還是取消法案，或者要出台什麼法案，更搞不清楚這個到處被人提起的日期，到底會對自己有什麼影響。

另一位新入境的走線者汪先生表示，近半年來，大家好像都在討論這個所謂的「511法案」，傳聞這一政策將對像他們這樣的人不利。但具體如何不利，他也說不清楚。他在社交平台上看到的說法各不相同，到現在他也沒弄清5月11日之後會發生什麼，不知道對已經入境的自己是否有影響。

經調查發現，之前社交媒體上很多宣揚「走線」的博主，似乎在蓄意在5月11日製造一種危機感。