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野生動物染新冠 加州現首例

編譯廖宜怡／綜合報導
加州漁獵局證實，首次在加州野生動物身上檢測出新冠病毒，受感染的野生動物是騾鹿。（Getty Images）
加州漁獵局證實，首次在加州野生動物身上檢測出新冠病毒，受感染的野生動物是騾鹿。（Getty Images）

加州官員最近證實，他們在一隻野生動物的身上檢測出新冠病毒。這是加州發現的首個野生動物感染新冠病毒的案例。

加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）表示，這隻感染新冠病毒的野生動物是2021年在內華達山脈（Sierra Nevada）艾爾度拉多縣（El Dorado County）被獵殺的騾鹿（mule deer）。研究人員對從這隻騾鹿身上採集到的樣本進行分析後，發現樣本含有當時正在人類社會中傳播的Delta B.1.617.2變種病毒

這項宣布讓科學家擔心，動物可能成為新冠病毒的藏身之地，從而繁衍出危險的變種病毒株，在人類社會引爆新的疫情

加州漁獵局資深野生動物獸醫孟克（Brandon Munk）說：「我們當初預測，如果我們在野生動物身上尋找新冠病毒，可能可以找到。但關鍵是，我們不知道這意味著什麼。」

先前的研究顯示，新冠病毒也可以潛伏在貓、狗和動物園的動物身上。儘管還無法證實，但有證據表示，新冠病毒是在2019年底首先由中國武漢的一隻動物傳染給人類，繼而引發全球疫情。荷蘭水鼬（mink）養殖場的疫情也顯示，受感染的動物可以將新冠病毒傳染給人類。

此外，研究也發現，更致命的中東呼吸症候群（Middle East Respiratory Syndrome，簡稱MERS）可存在於駱駝體內，當這種病毒傳播給人類後，可造成9.5%到34.4%的死亡率。根據約翰霍普金斯冠狀病毒資源中心（Johns Hopkins Coronavirus Resource Center）的數據，相比之下，新冠病毒的致死率只有1.1%。

不過，新冠病毒似乎不會導致騾鹿生病，也不被認為會對加州約44萬5000頭騾鹿造成威脅。

加州野生動物病毒檢測是由戴維斯加大（UC Davis）的加州動物健康與食品安全實驗室（California Animal Health and Food Safety Laboratory）進行的，並獲得美國農業部實驗室的確認。

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