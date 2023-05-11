兆彩、刮刮樂 3人獲120萬

刮刮樂Neon Cash Party樣張。（加州樂透局提供）

加州 彩券局（California Lottery）本周宣布，新增三名百萬富翁，分別是刮中500萬元的Luis Castaneda Esparza與Baltazar Hernandez-Jimenez，以及對中兆彩（Mega Millions）五碼、抱回200萬元的Ali Dib。

Luis Castaneda Esparza的Year of Fortune是在橙縣布瑞亞（Brea）的Chevron加油站 所購買。Baltazar Hernandez-Jimenez的Neon Cash Party則是在阿拉米達縣聖利安卓 （San Leandro）的7-Eleven所買。兩人都對中幸運碼36，因此獲得500萬元。

Ali Dib去年11月在聖馬刁縣聖布魯諾（San Bruno）的Shell加油站買了對中五碼的Mega Millions彩券，贏得200萬元的獎金。兆彩頭獎的累積獎金已達8300萬元。