兆彩、刮刮樂 3人獲120萬
加州彩券局（California Lottery）本周宣布，新增三名百萬富翁，分別是刮中500萬元的Luis Castaneda Esparza與Baltazar Hernandez-Jimenez，以及對中兆彩（Mega Millions）五碼、抱回200萬元的Ali Dib。
Luis Castaneda Esparza的Year of Fortune是在橙縣布瑞亞（Brea）的Chevron加油站所購買。Baltazar Hernandez-Jimenez的Neon Cash Party則是在阿拉米達縣聖利安卓（San Leandro）的7-Eleven所買。兩人都對中幸運碼36，因此獲得500萬元。
Ali Dib去年11月在聖馬刁縣聖布魯諾（San Bruno）的Shell加油站買了對中五碼的Mega Millions彩券，贏得200萬元的獎金。兆彩頭獎的累積獎金已達8300萬元。
加州最近出現許多百萬、甚至億萬富翁，特別是今年2月才現身領獎的Edwin Castro，他在去年11月對中破紀錄的20億元勁球（Powerball）頭獎。Edwin Castro最近在洛杉磯地區的好萊塢岡買下2550萬元的宅院，也在艾塔迪那（Altadena）買了400萬元的駐所。
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