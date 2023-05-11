大旱連3年 竟與澳洲野火有關

科學家發現，澳洲2019年和2020年的叢林大火，是造成加州過去三年嚴重乾旱的元凶。（美聯社）

加州 剛結束的三年乾旱，是加州有史以來最嚴重的一次乾旱。在它發生之前，幾乎沒有人預測到它會發生。

一份10日公布的最新研究報告表示，加州這次的乾旱及其背後的氣候狀況，有一個難以聯想到的觸發因素：澳洲 2019年和2020年的叢林大火。

這項突破性研究指出，在加州數千哩外發生的大規模野火，釋放出的大量煙霧引發大氣層產生一連串連鎖效應，最終導致太平洋海水降溫，加速了反聖嬰現象（La Niña）的發生。報告稱，加州大部分地區的乾旱，都與不尋常持續了三個冬季的反聖嬰現象有關。

這份研究報告的第一作者、國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research）氣候科學家法蘇洛（John Fasullo）說：「這些連鎖效應中有許多環節，非常有趣，也非常出人意料。沒錯，澳洲大火在加州這場乾旱中扮演了重要的角色。」

這項研究是由美國航空暨太空 總署（NASA）、能源部和國家科學基金會（National Science Foundation）資助，發表在「科學發展」（Science Advances）期刊上。這項研究的發現有助於解釋反聖嬰現象為何會在2020年9月意外出現，以及為何會持續到今年的原因。研究還表示，野火產生的氣體有助於預測未來何時會出現反聖嬰現象和乾旱。

氣象學家預測，與反聖嬰現象相反的聖嬰現象（El Niño）今年將強勢回歸。儘管這兩種現象都不能保證一定會產生什麼樣的天氣，但反聖嬰現象的冰冷海水可以將噴射氣流推向北方，造成冬季風暴遠離加州大部分地區，使得美國西南部地區變得相對乾燥。聖嬰現象則可能產生相反的天氣型態，為加州帶來較多風雨。

法蘇洛與團隊製作的電腦模擬圖像顯示，澳洲三年前燒毀4000多萬畝土地的野火，排放出的氣體引發了反聖嬰現象周期。研究模型證實，澳洲的大火在頭兩年的反聖嬰現象中扮演了重要的角色，而且，其煙霧可能會繼續對大氣層產生影響。