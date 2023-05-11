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有錢人遷出 州府減470億歲入

編譯胡立宗／綜合報導
新冠疫情導致加州歲收大減470億元。（路透）
新冠疫情導致加州歲收大減470億元。（路透）

聯邦國稅局（IRS）統計發現，加州在新冠疫情期間歲收減少了470億元，主要是因為高收入者紛紛搬到德州等低稅之處。專家預期，高收入人口外移的趨勢不會改變，但2023、2024年的人數可望減少，最明顯的影響已經出現，2022財年還超徵的加州，2023、2024財年又將落回赤字。

比加州還慘的是紐約州，2020財年的歲收減少200億元，2021財年再減250億元。加州2020財年減收180億元，2021年減收290億元。不論加州或紐約，2021年的減幅都三倍於2019財年，也就是疫情發生之前。最大的原因就在於對沖、私募基金經理人這類「超級納稅人」利用遠距辦公的機會，一舉遷往美南的陽光帶（sun belt）。

疫情期間高收入者移居潮的最大受惠者是佛羅里達，2021財年多了12萬8000戶納稅，歲收大增390億元，遠超出2020財年的280億元增幅。單單是棕櫚灘（Palm Beach）所在的棕櫚灘縣，2021財年的歲收就增加了110億元。其中100億元來自紐約客，加州、伊利諾州、新澤西州各也貢獻了40億元。

不收個人所得稅的德州也是贏家之一，2021財年歲收增加110億元，其中50億元來自前加州人的貢獻，可謂是「加州的損失就是德州的快樂」。內華達州、北卡羅來納、亞利桑納也是贏家，合計增加了140億元的歲收。

反觀輸家紐約州，2021財年的外移者家戶收入平均達13萬元，移到佛州的平均所得更達22萬3245元。納稅監督組織「帝國中心」（Empire Center）的創辦資深合夥人E.J. McMahon接受NBC訪問時說，佛州2021財年歲收的增幅較疫前的2019、2020財年大增64%，而且來自紐約州、新澤西與康乃狄克的繳稅大戶還會持續搬到佛州。

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