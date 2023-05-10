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乾湖復活面積擴大 加州農糧價格水漲船高

編譯廖宜怡／綜合報導
受到洪水讓杜拉瑞河死而復生的影響，加州農業重鎮之一柯科蘭許多開心果樹農田成了水鄉澤國。（Getty Images）
受到洪水讓杜拉瑞河死而復生的影響，加州農業重鎮之一柯科蘭許多開心果樹農田成了水鄉澤國。（Getty Images）

一年前，加州農民吉爾基（Kirk Gilkey）看著他新種的棉花錄芽從泥土中探出頭來。現在，他的棉花田已成汪洋一片。

吉爾基家族在聖荷昆谷（San Joaquin Valley）南部擁有約8700畝農田，如今近三分之二已被死而復生的杜拉瑞湖（Tulare Lake）吞沒。杜拉瑞湖目前面積已擴大達太浩湖（Lake Tahoe）的一半。

吉爾基的棉花田靠近金恩斯縣（Kings County）的小鎮柯科蘭（Corcoran）。65歲的吉爾基說：「這是我們75年來第一次沒有種植棉花，大部分的農田還會在水底下再待一年。」

這個地區介於佛萊斯諾（Fresno）和貝克斯菲（Bakersfield）之間，是加州今年洪災最嚴重的農業中心之一。雖然加州農業今年的損失還在計算當中，但估計農作物損失可能飆升至數十億元。對加州每年約500億元的農業總值來說，這個數字算是中等影響，但對災區及其農作物來說卻是十分嚴重。

杜拉瑞湖盆地和中部海岸今年的農產品供應量已大幅減少，部分縣的供應量更下降將近一成或更多。對消費者而言，這個現象很快會轉化成產品種類減少和價格上漲。

吉爾基生產的極品長絨棉（pima cotton）是加州受影響最嚴重的作物之一。他說：「我們只希望，我們能保住我們的永久性作物，以及讓我兄弟的房子能不再淹水。」

經濟學家表示，加州其他受影響的農作物包括數量有限且價格更高的產品，包括番茄、綠葉蔬菜和草莓。

戴維斯加大（UC Davis）農業與資源經濟學教授桑納（Daniel Sumner）和其他分析師都指出，加州糧食通貨膨脹已經很嚴重，但價格還會再上漲。

超市第一個提高價格的農產品可能是草莓，因為美國銷售的90%草莓都是出自加州。以種植草莓為主的蒙特瑞縣（Monterey County）帕哈羅（Pajaro），3月因受到一連串強烈風暴襲擊，造成堤防潰堤，淹沒了許百畝的草莓園，草莓產量因而大減。

被稱為「世界沙拉碗」（Salad Bowl of the World）的加州，今年綠葉蔬菜主要生產地區也受到洪水影響，尤其是沙林納斯河（Salinas River）沿岸一帶。不過，綠葉蔬菜不像有些作物每年只能種植一次，它們今年還有機會重新種植一次，然後在年底前收成。

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