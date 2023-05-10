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戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

記者丁曙／洛杉磯報導
華裔忠誠美國毋庸置疑，戴琪（右）堅定捍衛趙美心（左）對美國的忠誠度。（記者丁曙／攝影）
華裔忠誠美國毋庸置疑，戴琪（右）堅定捍衛趙美心（左）對美國的忠誠度。（記者丁曙／攝影）

在疫情大流行期間，某些政客魯莽語言煽動針對亞裔社區的暴力行為，質疑華裔美國人的忠誠度；美國貿易代表戴琪5日在南加州大學（USC）馬歇爾商學院演說指出，應當關注的是中國政府的政策和做法，而不是中國人民或華人血統。

戴琪指出，國家的理想並不總是符合現實，包括亞太裔在內。在疫情大流行的高峰期，某些政客使用魯莽的言辭將亞太裔當作公共衛生替罪羊，或者質疑華裔的忠誠度。在這種情況下，無疑助長了針對亞裔社區的暴力行為。

她援引「制止仇恨亞裔」（STOP AAPI Hate）組織的統計數據，2020 年 3 月至 2022 年 3 月期間，美國發生了1萬1000 多起反亞裔仇恨事件，其中加州就有 4000 多件。一半的亞太裔民眾表示外出感覺不安全，為家人、長輩、孩子和自己擔心。

戴琪又說，除了人身暴力攻擊外，亞裔還面臨其他形式的偏見。今年2 月，國會女眾議員趙美心（Judy Chu）被一名共和黨同僚公開質疑她對美國的忠誠度。趙美心在2009年成為第一位當選國會議員的華裔女性。在此之前，她是蒙特利公園市議會成員，擔任過三屆市長，後來又當選為加州眾議員。她是一位愛國者和忠誠的公務員，代表聖蓋博谷選區。但是，如果因為她的中國血統而質疑她的忠誠度是錯誤的，也不是美國人的理念。

戴琪指出，最近美國和中華人民共和國之間的緊張局勢很嚴重。但美中關係具重要、複雜和競爭性。美中是世界上最大的兩個經濟體，因此，彼此之間的關係不僅影響著兩個國家，而且影響著整個世界。中國在過去幾十年的增長和發展驚人，但其影響尤其是對包括美國在內的其他經濟體的負面影響，正在產生不能忽視的後果。

南加大馬歇爾商學院院長Geoffrey Garrett（左）主持戴琪（右）演講會...
南加大馬歇爾商學院院長Geoffrey Garrett（左）主持戴琪（右）演講會。（USC）

戴琪強調，為了恰當地應對面臨的挑戰，需要有紀律地明確定義挑戰是什麼，什麼不是；越能專注於實質性並且過濾掉噪音，就越容易定義問題。只有明確定義，才能制定適當的解決方案。

她認為，問題不在於「中國性」或「亞洲性」。美國是一個太平洋國家，與亞洲有著深厚的聯繫。必須明確一點，應當關注的是中國政府的政策和做法，而不是中國人民或華裔血統或傳統的人們。美國可以堅決捍衛屬於自己的傳統，也可以擁抱不同的根源和成長經歷。而她在拜登總統的內閣中，代表所有的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社區。

這對她來說是一種難以置信的榮譽，不會掉以輕心。

亞裔 戴琪 華裔

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