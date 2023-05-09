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華社看奴隸制賠償：應反思黑歷史 杜絕悲劇重演

記者啟鉻／洛杉磯報導
徐永泰，牛津大學經濟史博士。（受訪者提供）
徐永泰，牛津大學經濟史博士。（受訪者提供）

加州政府探討是否該向先前奴隸制下的黑奴後裔賠償，並組成賠償工作小組，日前已建議政府應該賠償，只是尚未確定如何認定受償者的資格，且尚須經由議會討論通過。對於向非裔奴隸後裔賠償，華裔社區人士認為，歷史應該反省，但若持所謂賠償才能爭取公平正義是不正確的。反思黑歷史，杜絕悲劇重演才更有意義。

牛津大學經濟史博士徐永泰認為，加州1850年正式建立，而美國建國歷史有200多年。美國黑奴歷史可以追溯到17世紀，從奴隸制度來說，美國南方多個州在奴隸制度時期，因奴隸使用普遍稱為蓄奴州，但加州並非蓄奴州（Slave States）。若從提供賠償來說，動機是好的，比如美國歷史上對土著印第安人的補償，這是正確的反省思維。

但加州早先對於非裔實施奴隸制度，並不能與一些蓄奴州相比，而且加州歷史較短。記憶中對非裔不公平待遇，限於司法對一些非裔的執法不公，但對整個非裔族裔群體的待遇程度，要比東岸一些州輕。如果單從賠償來說，日裔、華人在歷史上也受到不公待遇和歧視，政府是否也應對歷史檢討。

他表示，這個議題是蠻大的，很值得研究探討，要多花些時間弄清歷史真相，與南方各州曾經實施的奴隸制度相互比較。從歷史反省角度來看，這個議題更有意義。

美國華人聯合總會前會長李社潮表示，由加州出面賠償，而不是那些奴隸制度普遍的一些州，可能從華人來看，會有些「牽強」。雖然美國奴隸制度令人不堪回首，在討論這個話題時心情很沉重，但從社會發展來看，美國在族裔權利公平方面一直在改進。

她認為，奴隸制度並非根源於加州，所以要對歷史檢討反省，可以從杜絕奴隸制度重演的角度來思考，希望歷史要向前進，不要總是將先前時代發生的事情，去控訴社會，結果只是有負面效應，增加更多仇恨。美國本身就是移民國家，各個族裔都有過不堪回首的歷史經歷。若這種情況持續下去，必將給整個社會增加更多負擔。如果每個族裔都這樣去索取賠償，那麼就將沒完沒了。而作為政治人物，也不要僅僅為了討好選民、為了選票，任由下去，應該有智慧思考和向前看的眼光。

李社潮，前美華總會長。（受訪者提供）
李社潮，前美華總會長。（受訪者提供）

前台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯表示，希望政府能將納稅人的錢放在解決迫在眉睫的事務上。畢竟所謂奴隸制度是發生在很久以前的事了，正視歷史沒有錯，但是如果說只有靠落實賠償才能爭取到公平正義，持這種心態也是不正確。希望通過這件事，讓後代去了解歷史，明白真相，未來不要重複這樣的悲劇，這才是更有意義的。

吳兆峯，前台灣人公共事務會洛杉磯分會會長（受訪者提供）
吳兆峯，前台灣人公共事務會洛杉磯分會會長（受訪者提供）

加州 非裔 華人

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