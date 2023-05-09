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奴隸制賠償 估非裔長者120萬

記者啟鉻／綜合報導
加州考慮賠償非裔奴隷的後代。（資料圖）
加州考慮賠償非裔奴隷的後代。（資料圖）

加州府會針對是否對早期非奴後代賠償一事成立的工作小組（California's Reparations Task Force ），已於5月6日投票表決，建議州府對奴隸制發布正式道歉聲明，並實質性提供數十億元現金賠償。根據一些媒體的計算，支付給每名上年紀的非裔居民有可能達 120 萬美元。

根據洛杉磯時報以及多家主流媒體的報導，這次表決標誌著以九人組成的工作小組，在長達兩年草擬為奴隸制賠償報告工作過程近尾聲，該報告訂7月1日提交州議會。報告將作為州立法者及州長紐森（Gov.Gavin Newsom )的行動指南。州長2020年設立這個小組，目的是研究和收集奴隸制及持續族裔歧視，對非裔群體造成的傷害，州民選官員開始就過去犯下的錯誤展開辯論。

工作小組聽取了超過133人的證言，比如一些歷史學者詳細描述加州種族主義過程，經濟學家提出如何對非裔後代健康狀況差異、大規模監禁以及住房歧視等方面的賠償建議。自該小組在2021年6月首次開始工作，每個月都舉辦十餘次會議，聽取受奴隸制度影響的非裔家庭成員的控訴，要求採取各種補救措施。

目前面臨最大的挑戰是，當小組在完成報告後，說服州立法者將建議變成法律，並在加州面臨大量預算赤字的前提下，提供數千億元巨額賠償。小組主席莫瑞（Kamilah Moore)表示：「對此感到樂觀，立法者會研究該小組提出的建議，真誠努力實現。」

儘管加州在1849年憲法中明確禁止奴隸制，但並沒有明確具體講奴隸制作為犯罪的法律規定，以及要求釋放奴隸，因此實際上奴隸制仍存在。同時，在州議會、州法院以及聯邦國會的代表中，支持奴隸制的白人南方人代表比例明顯偏高。加州1852年的逃亡奴隸法（California's Fugitive Slave Law）授權奴隸主可以使用暴力手段，逮捕那些在成為州民之前、到達加州並逃離或拒絕返回奴隸州接受奴役的奴隸，這在自由州中是非常罕見。

當聯邦政府在1865年通過憲法第13條修正案，廢棄奴隸制和強制勞役，但種族等級制度仍在加州繼續紮根。小組的研究報告，詳細羅列了加州政治、法律、健康、金融、教育、文化、環境、社會及經濟制度中，針對非裔族群的長期負面結果，從而導致身體、精神健康缺失，以及種族財富的差距。

誰有資格獲得賠償？

關於獲得賠償資格問題，一直是小組爭論的焦點之一。部分維權者認為在加州的所有非裔都應該得到賠償，儘管法律學者提供證言說，以族裔群體為基礎的解決辦法會受到法律挑戰。最終小組得出的結果是，依據血緣關係來限制資格，即在19世紀末前美國奴隸制下黑人或者得到自由的黑人後代。在參照先前賠償案例時，任務組引用了2020年不具西裔（non-Hispanic）血統的非裔美國人在加州的人口預計少於200萬人。

如何證明有資格獲得賠償？

目前就這個問題尚沒有完整答案。小組提出建議，立法機構創立一個新的加州美國自由人事務機構，專門負責將小組的建議變成法律，包括確定資格及協助證明申請者血統。根據小組建議草案，這個新機構還應增加一個家譜部門，通過提供專業家譜研究，支持可能的賠償申請人，來最終確定賠償資格。

加州 非裔 歧視

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