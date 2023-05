銀行相繼倒閉 政府加強監督金融業

專家指出,類似地方銀行倒閉事件,州府沒有什麼插手管理的地方。(Getty Images)

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 與第一共和銀行 (First Republic Bank) 相繼倒閉之後,銀行界領導人士指出,銀行業短期危機已過。言猶在耳,其他兩家美國地方銀行PacWest和Western Alliance股價上周突然大幅崩跌。

就加州 財務體系而言,銀行存戶的信心非常重要,地方銀行相繼倒閉,傷害到存戶的信心。加州銀行財務體系應當採取甚麼行動?

哥倫比亞大學列治文商業法與公共政策中心 (Richman Center for Business, Law, and Public Policy) 資深研究員貝克 (Todd Baker) 表示,很不幸的是,類似矽谷銀行倒閉事件,州府沒有什麼插手管理的地方。加州議會邀請貝克出席見證有關矽谷銀行倒閉的公聽會。

柏克萊加大海斯商學院 (Haas School of Business) 銀行與財務學教授拉文 (Ross Levine) 表示,矽谷銀行與第一共和銀行倒閉事件,將不會導致管理規則改變。銀行投資 順利時,銀行股戶得利,然而當利息調高,銀行投資出了問題時,大家都遭殃。雖然如此,倒閉兩家銀行的儲戶沒有遭到任何損失。

拉文說,他有第一共和銀行的房貸。銀行倒閉後,房貸沒有受到任何影響。至於導致矽谷銀行倒閉的投資風險,他表示,這種銀行投資風險事實上相當普遍,銀行監督專員應當非常清楚,因此目前管理銀行最重要的並非新規則,而是一個稱職的管理機構。

加州州府設立的銀行管理機構為「金融保護和創新局」(the Department of Financial Protection and Innovation) ,這個管理單位過去的名稱為金融監督局 (the Department of Business Oversight) 。

加州州長紐森任命修樂特 (Clothilde Hewlett) 擔任金融保護與創新局長。根據最新消息,該機構將於近日發布有關監督與管理矽谷銀行的報告,其中包括州府如何加強管理地方金融業。

學者表示,政府官員監督銀行管理與正常營運,調查銀行是否能夠收回發出貸款本金,以及銀行體系網路安全情況等,一但發現問題,即採取立即行動,要求銀行迅速解決問題。根據前金融業監督、現任科羅拉多州大學金融研究所所長史蒂芬斯 (Michael Stevens) 表示,在這種情況下,銀行董事會將必須採行州府監督員送出的決議案,在限期內提出解決辦法。