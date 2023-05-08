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銀行相繼倒閉 政府加強監督金融業

編譯組╱加州7日電
專家指出，類似地方銀行倒閉事件，州府沒有什麼插手管理的地方。(Getty Images)
專家指出，類似地方銀行倒閉事件，州府沒有什麼插手管理的地方。(Getty Images)

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 與第一共和銀行 (First Republic Bank) 相繼倒閉之後，銀行界領導人士指出，銀行業短期危機已過。言猶在耳，其他兩家美國地方銀行PacWest和Western Alliance股價上周突然大幅崩跌。

加州財務體系而言，銀行存戶的信心非常重要，地方銀行相繼倒閉，傷害到存戶的信心。加州銀行財務體系應當採取甚麼行動？

哥倫比亞大學列治文商業法與公共政策中心 (Richman Center for Business, Law, and Public Policy) 資深研究員貝克 (Todd Baker) 表示，很不幸的是，類似矽谷銀行倒閉事件，州府沒有什麼插手管理的地方。加州議會邀請貝克出席見證有關矽谷銀行倒閉的公聽會。

柏克萊加大海斯商學院 (Haas School of Business) 銀行與財務學教授拉文 (Ross Levine) 表示，矽谷銀行與第一共和銀行倒閉事件，將不會導致管理規則改變。銀行投資順利時，銀行股戶得利，然而當利息調高，銀行投資出了問題時，大家都遭殃。雖然如此，倒閉兩家銀行的儲戶沒有遭到任何損失。

拉文說，他有第一共和銀行的房貸。銀行倒閉後，房貸沒有受到任何影響。至於導致矽谷銀行倒閉的投資風險，他表示，這種銀行投資風險事實上相當普遍，銀行監督專員應當非常清楚，因此目前管理銀行最重要的並非新規則，而是一個稱職的管理機構。

加州州府設立的銀行管理機構為「金融保護和創新局」(the Department of Financial Protection and Innovation) ，這個管理單位過去的名稱為金融監督局 (the Department of Business Oversight) 。

加州州長紐森任命修樂特 (Clothilde Hewlett) 擔任金融保護與創新局長。根據最新消息，該機構將於近日發布有關監督與管理矽谷銀行的報告，其中包括州府如何加強管理地方金融業。

學者表示，政府官員監督銀行管理與正常營運，調查銀行是否能夠收回發出貸款本金，以及銀行體系網路安全情況等，一但發現問題，即採取立即行動，要求銀行迅速解決問題。根據前金融業監督、現任科羅拉多州大學金融研究所所長史蒂芬斯 (Michael Stevens) 表示，在這種情況下，銀行董事會將必須採行州府監督員送出的決議案，在限期內提出解決辦法。

矽谷銀行 加州 投資

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