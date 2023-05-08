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防破產醫院倒閉 州府批准無息貸款

編譯陳盈霖／綜合外電報導
疫情造成許多鄉村醫院逼臨破產，圖為尋求破產保護的南加州比佛利醫院。（本報資料照片）
疫情造成許多鄉村醫院逼臨破產，圖為尋求破產保護的南加州比佛利醫院。（本報資料照片）

洛杉磯時報報導，加州立法會日前投票，向陷入困境的醫療中心提供1億5000萬元無息貸款，防止全州發生一連串類似的倒閉事件。

馬德拉縣（Madera）一家醫院去年12月關閉，使這個擁有近16萬居民的社區，30分鐘車程範圍內沒有醫療中心。醫院關閉也凸顯加州大部分鄉村地區許多社區醫院，在新冠疫情期間陷入困境。

自那之後，艾爾森多（El Centro）、蒙地貝婁（Montebello）、霍金斯（Hawkins）和維塞利亞（Visalia）等醫院也傳出瀕臨破產邊緣。蒙地貝婁的比佛利（Beverly）醫院上月尋求破產保護，另一家被州立大學接管。

上個月由加州醫院協會（California Hospital Assn.）資助的一份報告警告，加州400多家醫院中，有20%面臨關閉風險。

立法領導人和加州州長紐森（Gavin Newsom）同意緊急批准這筆經費，承諾今年晚些時候預算完成時，投入更多資金。

疫情顚覆全國各地醫院。自那之後，不斷上升的通膨和勞力成本使醫院難以負荷。

在加州，愈來愈多人使用醫療補助計劃（Medi-Cal，俗稱白卡），但Medi-Cal支付給醫院的費用一直不變。醫院協會主席柯伊爾（Coyle）說，醫院平均每花一元照顧病人，Medi-Cal會報銷74分。

這對位於維賽利亞的Kaweah醫學中心這樣的醫院是個問題。那裡大多數人接受Medi-Cal。

該院執行長賀布斯（Gary Herbst）為此採取包括裁員等措施，將Medi-Cal患者選擇性手術量減少35%，因「每次手術都會賠錢。」

加州批准的這筆款項，優先替農村地區醫療中心和Medi-Cal醫療中心提供貸款。

紐森政府也計劃使用部分新稅收增加支付給Medi-Cal患者的醫院費用。

疫情造成許多鄉村醫院逼臨破產，圖為尋求破產保護的南加州比佛利醫院。（美聯社）
疫情造成許多鄉村醫院逼臨破產，圖為尋求破產保護的南加州比佛利醫院。（美聯社）

加州 手術 紐森

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