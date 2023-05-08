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一分鐘看加州／開車族冠全美 小智慧幫大忙

編譯胡立宗／綜合報導
幫後照鏡戴上夾鏈袋。（取自Snopes網站）
幫後照鏡戴上夾鏈袋。（取自Snopes網站）

加州人幾乎沒有不開車的。統計網站Statista最新的2021年數據顯示，加州登記有案的機動車輛達1426萬8528台，足足兩倍於第二的佛州、第三的德州。但是很多加州人可能不知道車子上應該準備一些小道具，萬一有狀況時就能幫上大忙。

整理生活祕方網站Life Hack、Bob Vila的資訊後，最有用的道具就是大力膠帶（duct tape）。不管是擋風玻璃破裂，或是保險桿掉下來，大力膠帶都能暫時維持原狀，讓你能夠安全地把車子開到維修廠。

無所不黏的大力膠帶。（取自Bob Vila網站）
無所不黏的大力膠帶。（取自Bob Vila網站）

第二有用的則是日用品，例如牙膏可以拿來清車燈，還有指甲油可以暫時修復小刮傷，省下烤漆的錢。最神奇的莫過於馬桶吸盤，小的凹痕可以DIY拉平，省了板金的錢。

至於冬季必備的道具則有，夾鏈袋、及膝長襪與隨身攜帶的乾洗手。冬季在戶外停車時，幫後照鏡穿戴夾鏈袋，可以避免後照鏡結冰。及膝長襪則可以避免你的雨刷被凍在擋風玻璃上，不過外面還是要記得套一層塑膠袋。

如果鑰匙孔被凍住了，這幾年防疫用剩的乾洗手就能派上用場，往鑰匙孔裡噴乾洗手，裡頭的酒精成分就能加速冰塊溶解。最後，冬季戶外停車時最好把車頭朝東，因為朝陽能夠幫助車內提升溫度，讓你的除霧時間更短。

幫雨刷穿襪子。（取自Bob Vila網站）
幫雨刷穿襪子。（取自Bob Vila網站）

加州 佛州 德州

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