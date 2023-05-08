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計劃大裁員公司 勞工可查詢名單

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州勞工法允許勞工查詢哪些雇主計劃大規模裁員或關閉分支機構。（KTLA 5）
加州勞工法允許勞工查詢哪些雇主計劃大規模裁員或關閉分支機構。（KTLA 5）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，面對許多技術人員和零售商裁員、關門，許多情況下，加州勞工法允許勞工查看哪些雇主計劃大規模裁員或關閉分支機構。

此舉在一定程度上，要歸功於名為WARN的聯邦法，該法代表「勞工調整和再培訓通知法」（Worker Adjustment and Retraining Notification Act.）。從本質上來說，法律要求大型雇主在大量裁員時，提前60天發出通知。

加州有自己的WARN法案，該法甚至要求中型企業或非營利組織遵守，如過去12個月內雇用至少75名兼職或全職員工的單位。

這些雇主在以下情況必須發出通知30天內解雇50名或更多員工；關閉工廠，無論受影響員工人數為何；或將員工搬遷超過100哩。

營利和非營利性單位受法律保護，但政府工作不受該法保護。

根據加州就業發展局（EDD），該名單每周二和周四更新。

近期的通知包括舊金山關閉一家Safeway零售店、聖伯納汀諾縣沃爾瑪（Walmart）裁員953人。過去幾個月，包括舊金山Twitch和微軟（Microsoft）等科技公司也提出通知。

周四公佈的最新申請失業救濟人數顯示，與前一周相比，四月最後一周申請失業補助人數增加1萬3000人，在截至4月22日的一周內，約180萬人領取失業補助。

上月失業率仍很低，為3.5%。

裁員 加州 勞工

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