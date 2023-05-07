肺臟協會：加州空氣品質全美最糟

洛杉磯－長堤都會區自2000年以來懸浮微粒降低的趨勢圖。（美國肺臟協會提供）

美國肺臟協會（The American Lung Association）剛剛公布最新的空氣品質年報「State of the Air」，加州 城市在三大污染源的排行中都「名列前茅」。都會區來自汽車、工業的臭氧、常態懸浮微粒與暫時懸浮微粒，洛杉磯 -長堤 的臭氧濃度高居第一，貝克斯菲（Bakersfield）則是常態與暫時懸浮微粒的雙料冠軍。

雖然全美的空氣品質都在好轉，但是仍有1億1960萬人生活在空氣品質惡劣的地區。肺臟協會指出，雖然與去年相比，呼吸有害空氣的人數再減1760萬人，但是加州的眾多城市依然很糟，除了上述兩個，沙加緬度、佛瑞斯諾與維塞利亞（Visalia）仍在各項高居前十。洛杉磯都會區的懸浮微粒超量天數與濃度雖然自2000年就一路減少，但是臭氧仍然超標。

加州的空氣為何那麼糟，部分原因要歸咎於地理分布與全球暖化，美西地區的均溫越來越高，乾燥、日曬的天數越來越多，還有大氣流動趨緩都是空污難以緩解的成因。報告指出，簡而言之，氣候變遷抵銷了加州改善空氣品質的努力。

其下為加州城市在各項對空氣品質不佳的排名：

臭氧：第一名洛杉磯-長堤都會區，第二名維塞利亞，第三名貝克斯菲，第四名佛瑞斯諾－瑪德拉－漢福德都會區（Fresno-Madera-Hanford），第七名沙加緬度－羅斯維爾都會區（Sacramento-Roseville ），第八名聖地牙哥－丘拉維斯塔－卡爾斯巴德都會區（San Diego-Chula Vista-Carlsbad）。

常態懸浮微粒：第一名貝克斯菲，第二名維塞利亞，第三名佛瑞斯諾－瑪德拉－漢福德都會區，第四名洛杉磯－長堤都會區，第六名沙加緬度－羅斯維爾都會區，第七名聖荷西－舊金山－屋崙都會區（San Jose-San Francisco-Oakland）。

暫時懸浮微粒：第一名貝克斯菲，第二名佛瑞斯諾－瑪德拉－漢福德都會區，第四名維塞利亞，第六名聖荷西－舊金山－屋崙都會區，第七名瑞丁－雷德布來弗都會區（Redding-Red Bluff），第八名沙加緬度－羅斯維爾都會區，第九名溪口（Chico），與並列第九的洛杉磯－長堤都會區。