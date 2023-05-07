美食樂園╱賭城「巷子內」 吃喝玩樂精彩

Barry's Downtown Prime的戰斧牛排。（Circa Resort提供）

說到拉斯維加斯，許多人應該都會先想到賭城 大道（Las Vegas Boulevard），因為最光鮮亮麗的飯店，最花樣百出的賭場，幾乎都在大道兩邊，這一帶因此被稱為The Strip。如果第一次到訪，當然以大道為優先，巨型摩天輪（High Roller）、一整個街區的美麗湖（Bellagio）都不錯。但是第二次之後，如果不想再人擠人，大道旁邊的分支內也有些「巷子內」的有趣地方可以一探。

聖荷西信使報的建議是，從住宿開始就可以不要選賭城大道上面的酒店，弗蒙特商店街（Fremont Street Experience）尾端的Circa Resort & Casino就是個不錯的選擇（www.circalasvegas.com）。除了有六個三階式泳池，可以邊游邊看電影或比賽，餓了還能在飯店內的Barry's Downtown Prime與Saginaw's Delicatessen享受美食 。

住在弗蒙特商店街上的優點還有，幾乎隨時都可以玩或逛。24小時營業的Neonopolis商場就是好去處之一，裡面蒐羅科幻電影道具的Movie Prop Experience，與經典玩具的Toy Shack都是不錯的選擇。弗蒙特商店街可以參考vegasexperience.com的資訊；Neonopolis 則為neonopolislv.com，Movie Prop Experience是moviepropexperience.com；Toy Shack的賭城店沒有獨立網站，可在Neonopolis裡面查到。

另外兩個可以一去的地方則是Area 15，專門以沉浸式展演，與AR、VR裝置帶人進入奇幻世界（area15.com），以及霓虹博物館 （Neon Museum）。博物館內共有250個賭城經典霓虹招牌，最早的來自1930年代，經過維修依然閃閃動人，附設的商品店則可以買到包括Welcome to Las Vegas在內的各式燈泡。詳細資料可上neonmuseum.org。

喜歡美食的可別錯過Lipsmacking Foodie Tours，因為這個團費只要125元的徒步旅程，可以帶你吃遍The Strip裡最好吃的食物（lipsmackingfoodietours.com）。雖然Lipsmacking Foodie Tours帶你吃遍美食，千萬也別忘記The Strip風味獨到的紅絲絨威化（red velvet waffle）與舖滿魚子醬的魔鬼蛋（deviled egg）。