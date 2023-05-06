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研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

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研究：電動車緩解空汙 但僅富人受益

編譯吳日君／灣區5日綜合報導
新研究指出，電動車有助緩解空汙，但實際僅受益富人。(Getty Images)
新研究指出，電動車有助緩解空汙，但實際僅受益富人。(Getty Images)

一項新研究顯示，電動車正有助於讓空氣更潔淨，但僅讓富人受益。這項3日發表的新研究，由柏克萊加大、北卡羅來納大學教堂山校區、邁阿密大學合作完成。

研究人員調查2010-2021年超過40萬次回扣退款(rebates)申請、確認加州潔淨車輛回扣退款計畫(Clean Vehicle Rebate Project)提供實際減少排放的成功程度。

研究發現，電動車已成功減少氮氧化物、二氧化碳、二氧化硫的排放，但好處主要存在富裕社區，低收入社區並未獲益。這是由於電動車在群體之間的分配不均，若不改變，研究報告作者認為，將導致更多環境、財務與社會不平等。

根據加州州府數據，去年加州道路行駛的約110萬輛零排放車輛中，有超過34萬輛在灣區。人口普查資料顯示，加州最富有的十個郡縣中、有7個位在灣區，其中，舊金山家庭收入中位數排名全州第四。

加州潔淨車輛回扣退款計畫基本上提供1000-7500元退款，以鼓勵民眾購買或租用部分零排放車輛，例如電動車。但是，研究發現，這些退款分配多偏向富裕社區居民、比例為46%；低收入社區比例僅為約7%。

儘管加州於2016年致力解決此問題，當時增加退款計畫的收入上限、並增加低收入申請者退款額度。但是，退款計畫的分配情況，僅有微小改變。2010-2016年期間，約有6%退款發給低收入申請者、52%發給較富有申請人。在退款條件改變後的五年裡，也僅有略高過8%退款發給低收入族群、約有42%發給富裕申請者。

有許多因素導致低收入無法選擇電動車，根據研究，低收入居民表示在工作場所與住家無法正常使用電動車充電站，他們與電動車經銷商接觸經驗不佳、也很少獲知專為低收入族群為主的銷售活動。

除了較少選擇電動車外，研究還發現，弱勢族群居住所在社區可能有更多發電機組或發電廠，其會產生細顆粒物排放，可能導致長期健康問題。研究認為，車輛電動化計畫可能不成比例地將空氣汙染影響、重新分配到弱勢社區。

低收入 電動車 加州

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