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加州7城生活費高 舊金山物價最貴

編譯胡立宗／綜合報導
加州進入全美生活費最高前25名的七個城市。（取自SmartAsset網站）
加州進入全美生活費最高前25名的七個城市。（取自SmartAsset網站）

理財網站SmartAsset最新調查發現，以購買力計算，美國生活費最貴的城市裡，人們至少得賺30萬元才能過上10萬元等級的生活。第一貴的檀香山年收至少要31萬2400元，第二的紐約市31萬2000元，第三的舊金山則是31萬700元。

某種意義上來說，這些都會區的居民，手中的錢正在縮水，因為當地政府的萬萬稅，加上物價飆漲，因此要過上一般人水準的10萬元生活，都市人得賺更多錢。

在76個受調城市中，加州進入「錢」25名的就有七個，最貴的當然是舊金山，因為當地的物價比全美高出82.8%。其次是全美第四的屋崙（Oakland）24萬5600元，第五的洛杉磯市與長堤市都要24萬5300元。

聖地牙哥全美第八，年收要23萬5600元。第13的史托克頓（Stockton）18萬9100元，第15的沙加緬度18萬2800元，中谷的貝克斯菲（Bakersfield）排名第21，年收也要16萬4500元。

不意外的是，不收個人所得稅的德州生活確實更容易，另外生活開銷也低於全美平均。按照SmartAsset的分類，高消費地區如佛利蒙（Fremont）的中產階級家戶收入在10萬4499元至31萬1936元，低消費地區如俄亥俄州的克里夫蘭在2萬3827元至7萬1124元之間。

舊金山 俄亥俄州 加州

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