環保節能獎勵多 這網站全都有

climateaction.ca.gov，一網看清楚政府各項環保節能獎勵。（加州環保節能獎勵官網）

加州 推動環保不遺餘力，在環保方面的投放也列全國前茅，但很多鼓勵機制和具體細節長期以來老百姓並不知曉，或知之不詳。加州政府最近推出一個新網站，集中提供與環保相關的補助、貸款、回扣和折扣信息，讓民眾對政府的環保節能優惠政策一目瞭然。

加州政府在今年地球日推出的環保節能新網站為climateaction.ca.gov。與以往包羅萬象的政府網站不同，該網站重點解釋了電動汽車 （Zero emission vehicle）、居家節能（Home energy）、節約用水（Water-saving）三大方面的環保優惠，希望採用該「一站式商店」，指導民眾如何從合法的優惠措施中獲益，包括獲得相關的補助、貸款、回扣和折扣。

根據民眾的收入、居住地區和希望參與的計畫，這個新網站介紹的計畫可以為民眾節省高達數萬元。舉例說，民眾可以在購買電動汽車上省下近2萬5000元。

加州今年早些時候宣布，加州已達到前州長布朗（Jerry Brown）2012年設定的里程碑目標，即在2025年之前銷售150萬輛零排放車輛，包括純電動車 、插電式電動車或油電混合車。據統計，在美國今年到目前為止銷售的零排放新車中，40%是在加州賣出，儘管這僅占加州人今年購買新車數量的21%。

climateaction.ca.gov網站提供加州居民五花八門的獎勵優惠方案。

例如，「清潔能源車輛回扣計畫」（Clean Vehicle Rebates Project），提供氫燃料電池汽車（hydrogen fuel cell vehicle）4500元退款、純電池汽車（battery electric vehicle）2000元退款、插電式電動車（plug-in hybrid）1000元退款。如果符合低收入資格，退款分別提高至3000元、5500元和額外的5500元。

此外，「全民擁有清潔能源車」計畫（Clean Cars for All），在某些地區提供最高9500元給願意淘汰舊車的民眾，例如舊金山灣區和南加州海岸多個空氣品質管理局轄區，可為沒有通過廢氣檢測的汽車提供維修資金。 若前往新網站提供的連結driveclean.ca.gov，民眾可以看到70多個加州計畫的詳細資料。除了「全民擁有清潔能源車」優惠計畫，其他計畫還提供可獲得即使是單獨駕駛也可使用的共乘車道（carpool lane）貼紙、安裝汽車充電設備退款（蘇諾瑪縣）等。