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歷史拼圖／五月節紀念抗法勝利 非墨國獨立日

胡立宗／編譯
五月五日是墨西哥五月節，圖為新澤西州肯登市的慶祝表演。（美聯社）
五月五日是墨西哥五月節，圖為新澤西州肯登市的慶祝表演。（美聯社）

2023年的五月節（Cinco de Mayo）是美國第161度慶祝墨西哥打敗法國軍隊，所以又稱為「抗法紀念日」。這個在美國是歡慶之日的節日，在墨西哥則是省思日，紀念好不容易得來的獨立自主。不過，美國人經常把五月節與墨西哥獨立日搞混，真正的墨西哥獨立日（Día de la Independencia）是每年的9月16日，紀念1810年脫離西班牙殖民。

五月節的歷史：1861年，墨西哥爆發經濟危機，停止向法國等債權國支付利息，導致在1861年末的入侵戰爭。同時之間，美國內戰也已爆發，法國支持南方的邦聯，因此墨西哥守土之戰就成為美國人關心之事。這大概就是歷史的弔詭之處吧，美墨兩國在1846年才剛打過一架，過了15年，卻成為同聲共息的夥伴。

1862年5月5日，墨西哥人在劣勢之下打敗法軍，暫時保住一線生機，因此對墨西哥人來說，五月節需要的是省思，而非慶祝。但對美國人，特別是加州洛杉磯人來說，五月節成為美墨一起打敗歐洲勢力的象徵，因此墨裔美人自1862年開始慶祝五月節。但是五月節的發揚光大，要等到1970至1980年代，啤酒商開始注意墨西哥裔（Chicano）的消費能力，這才使得美國各地開始注意五月節。

五月節該怎麼吃：美國人基本上都認為吃墨式料理就是慶祝五月節了，但是真正地道的方式可不能缺了墨西哥巧克力辣醬（mole poblano），配上肉美汁鮮的烤雞與火雞，這才是真正的墨西哥吃法。又稱為莫利醬的巧克力辣醬，通常以巧克力為主軸，搭配上堅果、辣椒與其他調味料，因此別再光吃捲餅、大灌啤酒了，墨西哥人婚禮、洗禮、過節都會吃的莫利醬料理才是正確選擇。

墨西哥 加州 洛杉磯

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