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Google Map改版 遊國家公園不怕沒訊號

編譯胡立宗／綜合報導
進到細部地圖後再選download。（取自Google Blog）
進到細部地圖後再選download。（取自Google Blog）

想去國家公園度個假的加州人，這邊有個好消息。因為4月22日至4月30日是國家公園周，Google Map特別選在這周推出了改版，新的Google Map不僅能夠依照使用者慣用語言提供在地導遊的建議，還可以瀏覽已經去過的人所拍的相片與影片，最讚的是，國家公園內的路徑地圖還可以下載，這樣就算手機沒訊號也一樣可以查看地圖。

以加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）為例，進到網址後www.google.com/maps/search/yosemite/@37.8856845,-120.5820939,8.47z就可以點選想去看的景點，然後看看評論與照片、影片，決定是否要把這個地方排入行程。如果想去，還可以利用導航功能，選擇步行或單車方式，就能看到里程與時間了。

地圖下載的方式很簡單，先選到優勝美地，然後在地圖下方的選項「規劃路線」（Directions）該欄左滑到「下載地圖」（Download offline map。進到細部地圖後，選定需要下載的範圍，然後再點「下載」（Download），記得地圖存在哪裡，以後碰到手機沒訊號時就可以開離線地圖出來看。

選擇優勝美地，然後選download offline map。（取自Google...
選擇優勝美地，然後選download offline map。（取自Google Blog）
Google Map會依使用者語言，提供當地導遊的文章。圖中顯示中文頁面（取自G...
Google Map會依使用者語言，提供當地導遊的文章。圖中顯示中文頁面（取自Google Map）

加州 優勝美地 手機

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