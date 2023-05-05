Google Map改版 遊國家公園不怕沒訊號

進到細部地圖後再選download。（取自Google Blog）

想去國家公園度個假的加州 人，這邊有個好消息。因為4月22日至4月30日是國家公園周，Google Map特別選在這周推出了改版，新的Google Map不僅能夠依照使用者慣用語言提供在地導遊的建議，還可以瀏覽已經去過的人所拍的相片與影片，最讚的是，國家公園內的路徑地圖還可以下載，這樣就算手機 沒訊號也一樣可以查看地圖。

以加州優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）為例，進到網址後www.google.com/maps/search/yosemite/@37.8856845,-120.5820939,8.47z就可以點選想去看的景點，然後看看評論與照片、影片，決定是否要把這個地方排入行程。如果想去，還可以利用導航功能，選擇步行或單車方式，就能看到里程與時間了。