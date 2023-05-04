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禁購AR-15步槍 上訴法院支持

編譯廖宜怡／綜合報導
加州第三區上訴法院上周末裁決，維持對半自動步槍AR-15的禁令。（美聯社）
加州第三區上訴法院上周末裁決，維持對半自動步槍AR-15的禁令。（美聯社）

在美國最高法院降低政府管制槍械的權力後，加州一上訴法院上周末決定維持對半自動步槍AR-15的禁令。AR-15在加州被法律歸類為「攻擊性武器」。

位於加州首府沙加緬度的第三區上訴法院（Third District Court of Appeal）表示，AR-15這種大容量彈匣步槍無需重新裝填子彈就可持續射擊，通常「不是守法公民出於合法目的會持有的武器」。法院表示，即使美國最高法院去年6月宣布降低槍枝管制標準，個別的州仍然可以禁止出售和擁有這類槍枝。

第三區上訴法院這項裁決，是針對攻擊性武器法及其在美國最高法院現行標準下首項上訴裁決，除非在其他上訴中被推翻，否則，它將成為對加州58縣所有法院具有約束力的先例。

不過，上訴法院的結論對包括最高法院在內的聯邦法院不具約束力，最高法院可能對這個問題擁有最終決定權，但他們必須服從上訴法院對加州法律的解釋。

美國最高法院在去年的裁決中表示，美國人享有在公共場合隱藏攜帶武器的憲法權利，推翻了紐約、加州和其他州要求槍枝擁有者，必須提出有強烈自衛需要的具體證明的法律。大法官湯馬斯（Clarence Thomas）還表示，任何州或聯邦對持有、銷售或使用槍枝的限制都屬違憲，除非政府可以證明，這些限制「符合這個國家槍枝管制的歷史傳統」。

但上訴法院表示，最高法院並未撤銷他們在2008年裁決中設定的標準。這項裁決雖然宣布個人擁有在家中持有手槍自衛的憲法權利，但允許州和聯邦政府禁止「危險和特殊」槍枝。上訴法法表示，這項說明適用於像AR-15這類槍枝。

最高法院去年的裁決被用來挑戰美國其他長期存在的槍枝管制法。紐奧良一上訴法院引用最高法院裁決，稱禁止受家暴禁制令限制的人持有槍枝屬違憲。

然而，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）與其他22個州的檢察長都呼籲最高法院，否決紐奧良上訴法院的裁決，稱這項裁決威脅到州法和家暴受害者的生命。

加州自1989年就開始禁止使用攻擊性武器，對攻擊性武器的定義是：具有手槍式握把或至少可容納10發子彈彈匣的半自動槍枝。

根據聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）提出並獲得通過的法案，這類槍枝於1994年在美國被禁止，但國會在法案於2004年到期時拒絕於予以延長，並駁回范士丹多次更新法案的嘗試。

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