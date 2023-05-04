居家裝車輛充電樁 政府補助數百到數千不等

加州鼓勵民眾安裝自己的零排放車充電設備。（John Cameron／Unsplash）

在加州 目前的環保獎勵措施中，有30多個與推動增加加州充電設備數量有關，在家中安裝自己的零排放車充電設備，補助金錢從數百到數千元不等。

據加州政府統計，目前全州約8萬7000個零排放車充電設備，隨著電動汽車 銷售量增加，零排放車充電站需求增加，政府同時鼓勵民眾在自家安裝零排放車充電設備並給與獎勵，包括降低電費費率或補助金，其中補助金額從洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）提供的500元，到馬連縣（Marin County）和安那罕（Anaheim）提供的3000元之間不等。

climateaction.ca.gov還可連接到聯邦稅金減免網站「國家汽車獎勵」（National Vehicle Incentive）計畫，這項計畫提供7500元獎勵，但受「2022年降低通膨法案」(Inflation Reduction Act of 2022)影響，今年對符合新能源汽車7500元全額稅收優惠的資格車款有了更嚴格要求。

根據國稅局官網信息，符合新能源汽車稅收抵免條件的車輛需要滿足以下要求：車輛的零售價（MSRP）需為5萬5000元或以下，而電動卡車、廂型車和休旅車的的零售價需為8萬元或以下；車輛是由加州政府列出的合資格製造商製造；車輛必須在北美組裝，且其關鍵的電池材料來自美國，或與美國有自由貿易協定的國家。另外，規定中對汽車的重量、電池容量也有明確規定。

同時，新的細則中還規定自今年起，購買價格不超過25萬元的二手新能源汽車買主，也可享受到最高4000元或銷售價格30%的稅收抵扣額，以二者較低者為準。對於符合補貼資格的二手新能源汽車，目前也有了明確規定：被售出的二手車至少被使用過兩年，並且是第一次被出售才符合補貼資格。

國稅局官網上公開提供查詢符合資格的汽車製造商名單，但須注意該名單會不定時更新。

換言之，如果符合資格，除了聯邦稅金減免7500元，加上加州「清潔能源車退款計畫」的7500元，再加上「全民擁有清潔能源車」計畫的9500元，民眾購買電動車有可能獲得高達2萬4500元的折扣，而且再也無需花錢加油。

此外，加州的「清潔能源汽車援助計畫」（Clean Vehicle Assistance Program），還為低收入 家庭提供購買全新或二手零排放汽車補助金和貸款服務。這項特別針對嚴重受災區的計畫還提供安裝充電設備補助金，而且補助金無需償還。

節水與節能折扣，在climateaction.ca.gov上也有詳細說明。近年開始的更換草坪獎勵計劃仍然持續，加州、各縣和地方城市都有不同的補助獎勵計劃，比如將傳統的澆灌草坪換成假草或省水植物，每平方呎可獲三至四元不等補助，更換省水庭院還給與州稅抵稅等。

家庭能源節省計劃的獎勵項目更多。比如無論是屋主還是租戶，家庭購買節能家用電器包括隔熱、新家電、房屋保溫節能設備等可獲無息貸款（loan with zero fees）；符合資格的低收入家庭可獲得免費的節能家用電器更新，而且免費運輸和安裝；特定的低收入家庭或地處污染嚴重地區的低收入家庭，還可獲得免費的屋頂太陽能設備和安裝，而且享受20%的電費折扣。