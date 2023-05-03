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Fed料升息1碼 卡債族壓力大

編譯組／綜合2日電
美國聯準會將再升息，可能對加州人造成影響。（美聯社）
美國聯準會將再升息，可能對加州人造成影響。（美聯社）

一般預料，美國聯準會（Fed）3日將繼續將基本利率調高0.25厘（1碼），這將是聯儲局在過去14個月期間連續第10次調高基本利率。

聯準會連續調高利率結果，有利於銀行儲戶。專家指出，目前銀行存款利率比一年前約高出1%。財務管理網站DepositAccount.com創辦人圖明 (Ken Tumin) 指出，銀行將繼續調高存款利率，吸引更多客戶。然而隨著聯準會不斷調高利率，信用卡債務利率也將隨之調高，這對持信用卡負債人產生極大不利。

LendingTree分析師舒茲 (Matt Schulz) 指出，如聯準會3日調高基本利率0.25厘，信用卡負債人在今後一兩個月期間，將會發現他們的信用卡負債利率也隨之調高0.25%。由於高利率不適於用戶未來採購，也適用於過去尚未付清的債務，因此影響力相當可觀。

聯準會之所以調高基本率，主要目的是對付通貨膨脹。利率調高之後，市場貨品與服務需求將為之降低。市場需求降低，賣方調高貨品或服務動機也隨之下落，減緩市場通貨膨脹壓力。根據統計，去年夏天，全國日常生活需求一度飆高9.1%，上升幅度為美國40年來僅見，隨後在聯儲局連續調高基本利率後，美國通貨膨脹開始減緩。

根據洛杉磯加大安德森學院 (Anderson School) 3月預測，加州去年消費者指數增加7.3%，今年將降低為3.8%。

聯準會調高利率有利於銀行儲戶。一般銀行儲戶一年前的儲蓄利率為0.50%，目前已增加為3.76%。因此如果你在銀行存款1萬元，今年的利息將可比去年多出326元。另外目前銀行一般定存 (certificate of deposit) 已調高到3.98%。

一般經濟學者估計，聯準會將停止最近連續不斷利率調高政策。雖然今年三家銀行倒閉，許多銀行調高儲蓄利率，吸引更多客戶，然而經濟學者圖明認為，聯準會調高利率政策是暫時性的。

今年從年初到現在，房貸利率起伏不定。今年2月房貸利率一度降到6.09%，然而3月間升到6.73%。Lending Tree首席經濟專家常雷爾 (Jacob Channel) 說，由於過去幾個月間，房貸利率起伏不定，因此很難預測未來趨勢。不過信用卡債利率已大幅調高。加州2022年年底平均信用卡債為7756元。根據聯準會最新數據，全國平均信用卡累積利率為20.92%。

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