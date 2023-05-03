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全美夢想州排名 加州退居第33

洛杉磯訊
全美最佳州排名，加州居第33位。圖為洛杉磯市區。（洛杉磯市府臉書）
全美最佳州排名，加州居第33位。圖為洛杉磯市區。（洛杉磯市府臉書）

良好的學校、安全的社區、醫療保健以及工作機會的更多選擇，一直是美國人決定在哪裡安家的幾個關鍵考慮因素。根據「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）2日公布的2023年度全美最佳州排名，號稱「黃金之州」的加州已被很多州迎頭趕上，不再被很多美國人看成是「夢想之州」。觀察家表示，2日的排行報告，進一步解釋了最近出爐的加州成為全國搬出人口最多州的報告結果。

在最新的全國「最棒的州」排名中，加州在所有50州排名第33名，比2021年排名第24，再下降幾個等級，落入全國差評後列。在本年度的排行中，加州躋身「醫療保健」領域前十名（第六位），但「機會 （Opportunity）」一項卻排行全國最後一名。

2023年的排名顯示，猶他州（Utah）成為全國排名第一的州，在八項主要的評比指標中，猶他州有七項位居全國前20名，最終獲得綜合指數排名冠軍。總排名第二名是華盛頓州（Washington） ，第三是愛達荷州 （Idaho） 。

此次全國排行評比使用八個類別共70多個指標，對每個州進行排名，包括醫療保健、教育、經濟、基礎設施、機會、財政穩定、犯罪率和矯正能力、自然環境。每個州的總體排名，是根據該州在八個類別中排名的加權平均數得出。

加州在本年度的評比中各項排名分別為：醫療保健第六名；教育第20名；經濟第29；基礎設施第34；機會第50；財政穩定性39；犯罪和矯正能力23；自然環境30。

而在各項排名中表現第一的州包括：醫療保健：夏威夷州；教育：佛羅里達州；經濟：猶他州；基礎設施：明尼蘇達州；機會：新罕布夏州；財政穩定：猶他州；低犯罪率：新罕布夏州；自然環境：夏威夷州。

加州 猶他州 夏威夷州

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