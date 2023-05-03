加州人口續外流 新建住房數卻增

加州財政廳最新公布的數據顯示，加州人口持續減少。（Visit California網頁）

最新政府報告顯示，加州 2022年人口有所減少，說明加州居民仍持續外流，但加州住房建設數普遍有增加。

加州財政廳最新公布的數據顯示，在加州十大城市中，有七個去年人口減少，代表人口減少的趨勢不僅是個別案例，而是已擴大到加州所有主要的人口中心。

儘管加州人口持續減少，但有一個較為正面的跡象，即人口流失的速度有所放緩。以灣區 為例，灣區在2022年只減少了3萬4000名居民，現在總人口約755萬人，九縣人口減少幅度僅0.4%，比2021年人口減少幅度0.7%下降將近一半。

聖荷西 智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「受到聯邦政策的影響，我們看到移民人口減少，這是減緩加州人口增長的一個原因。」

另一個造成加州人口減少的原因，是為了遏止新冠病毒傳播採取的遠距工作方式。

漢考克說：「人們發現遠距工作是可行的，他們不但能保有在矽谷的好工作，還能住在灣區以外房價較便宜的地區。」

加州財政廳估計，聖荷西人口去年減少了4500人，現在總人口約95萬9300人，使聖荷西被擠出美國前十大城市之列，取而代之的可能是德州奧斯汀。根據網站World Population Review的統計數據，奧斯汀目前人口約96萬6300人，佛羅里德州傑克森維爾（Jacksonville）的人口也超過聖荷西，為96萬3000人。

加州去年人口減少幅度最大的是拉森縣（Lassen County），高達4.3%。灣區去年人口減少幅度最大的是馬連縣，為1%，人口減少總數最多的是舊金山，約5300人，幅度為0.6%。屋崙人口去年減少了2250人，幅度為0.5%。

此外，南加州洛杉磯縣去年人口減少幅度為0.8%，人口減少總數約3萬6600人。聖地牙哥人口減少幅度為0.2%，人口減少總數約4400人。

雖然人口減少，但加州住房建設數普遍有增加。

加州2022年新增超過12萬3000個住房單位，創下自2008年以來最高。獨棟屋約占新住房單位的54%，多單位住宅占44%，活動屋僅占1%。

儘管如此，在加州住房短缺已成為危機的情況下，這個增長速度仍遠遠無法滿足需求。