加州大麻雖合法 銷售卻一州多制

加州販賣大麻的一州三制，能做至少一門生意的為綠色，完全禁售的為褐色。（加州大麻管制局提供）

加州 2016年就將大麻 使用除罪化，不再對呼麻者處以罪刑，甚至進一步在2018年通過消除呼麻前科的法案，但是很多人可能不知道，大麻的銷售是否合法，要由地方政府決定，州政府管不到。因此就算是同一個縣內，馬路這邊可以販賣大麻，但是過條街進到另一個市，販賣大麻就變成非法的了。

因此就整體而言，大麻生意一州多制。加州可以核發的執照包括，種植（cultivation）、加工（manufacturing）、試驗（testing laboratory）、分銷（distribution）、零售（retail）與個體戶（microbusiness）。三級政府則可以做出以下三種之一的決定：允許所有大麻生意；只允許部分、但禁止部分；全部禁止。

加州大麻管制局（California Department of Cannabis Control）的統計顯示，能夠做至少一種大麻生意的地方占44%，完全禁止大麻生意的占56%。【圖一】539個三級政府進一步細分：237個允許至少一門大麻生意，占44%；302個不允許任何大麻生意；327個不允許銷售大麻。

聽起來很複雜嗎？全部項目都允許的阿拉米達縣（Alameda County），柏克萊就全部生意都可以，但佛利蒙（Fremont）就全部都禁止，聯合市（Union City）除了種植有上限，其他皆可。

全部禁止的洛杉磯 縣，洛杉磯市全都可以，比佛利山（Beverly Hills）全部禁止，西好萊塢（West Hollywood）允許店面與外送的零售，但其他都禁。所以別以為都在大洛杉磯地區，因為Whitworth Drive以南賣大麻沒事，以北就會可能被捉。