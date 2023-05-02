我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

加州大麻雖合法 銷售卻一州多制

編譯胡立宗／綜合報導
加州販賣大麻的一州三制，能做至少一門生意的為綠色，完全禁售的為褐色。（加州大麻管制局提供）
加州販賣大麻的一州三制，能做至少一門生意的為綠色，完全禁售的為褐色。（加州大麻管制局提供）

加州2016年就將大麻使用除罪化，不再對呼麻者處以罪刑，甚至進一步在2018年通過消除呼麻前科的法案，但是很多人可能不知道，大麻的銷售是否合法，要由地方政府決定，州政府管不到。因此就算是同一個縣內，馬路這邊可以販賣大麻，但是過條街進到另一個市，販賣大麻就變成非法的了。

因此就整體而言，大麻生意一州多制。加州可以核發的執照包括，種植（cultivation）、加工（manufacturing）、試驗（testing laboratory）、分銷（distribution）、零售（retail）與個體戶（microbusiness）。三級政府則可以做出以下三種之一的決定：允許所有大麻生意；只允許部分、但禁止部分；全部禁止。

加州大麻管制局（California Department of Cannabis Control）的統計顯示，能夠做至少一種大麻生意的地方占44%，完全禁止大麻生意的占56%。【圖一】539個三級政府進一步細分：237個允許至少一門大麻生意，占44%；302個不允許任何大麻生意；327個不允許銷售大麻。

聽起來很複雜嗎？全部項目都允許的阿拉米達縣（Alameda County），柏克萊就全部生意都可以，但佛利蒙（Fremont）就全部都禁止，聯合市（Union City）除了種植有上限，其他皆可。

全部禁止的洛杉磯縣，洛杉磯市全都可以，比佛利山（Beverly Hills）全部禁止，西好萊塢（West Hollywood）允許店面與外送的零售，但其他都禁。所以別以為都在大洛杉磯地區，因為Whitworth Drive以南賣大麻沒事，以北就會可能被捉。

大麻 加州 洛杉磯

上一則

陳仁宜投書洛時：台美人身分變複雜

下一則

高速追車屢釀禍 洛警遭質疑

延伸閱讀

最貴郵遞區號 全美前十加州占7 矽谷亞瑟頓中間屋價736萬元居首

最貴郵遞區號 全美前十加州占7 矽谷亞瑟頓中間屋價736萬元居首
加州淘汰柴油卡車 司機、車隊反對

加州淘汰柴油卡車 司機、車隊反對
天氣差+競爭多 加州大麻業走下坡？

天氣差+競爭多 加州大麻業走下坡？
合法大麻去年銷售額少8% 2018年來首降

合法大麻去年銷售額少8% 2018年來首降
州長不再否決 德拉瓦娛樂大麻即起合法

州長不再否決 德拉瓦娛樂大麻即起合法
大麻非刑事化 德州將邁出下一步

大麻非刑事化 德州將邁出下一步

熱門新聞

劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05
女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回