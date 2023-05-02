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氣溫上升 但內華達山脈80%積雪未融

編譯廖宜怡／綜合報導
根據5月1日的測量，內華達山脈還有80%的積雪還未融化。（美聯社）
根據5月1日的測量，內華達山脈還有80%的積雪還未融化。（美聯社）

這個冬季連串的大氣河風暴結束了加州的乾旱，也為內華達山脈（Sierra Nevada）帶來破紀錄的積雪量。雖然加州天氣已開始變暖，但還有80%的積雪還未融化。

加州水資源局（Department of Water Resources）1日在艾爾杜拉多縣（El Dorado County）50號公路附近的菲利普斯站（Phillips Station）進行春季最後一次積雪測量。

在最近一次乾旱開始的時候，加州水資源局工作人員2020年5月1日在菲利普斯站，只看到約1吋正在快速融化的稀疏積雪。2021年和2022年的5月1日，菲利普斯站完全看不到積雪，只有光秃秃的地面。但今年，他們看到6呎深的雪。

1日在內華達山脈測得的積雪量是歷史平均的254%，是自1950年以來，5月1日第二高的積雪量，僅次於1983年的289%。

有人問，為何眾所矚目的加州「大融雪」（Big Melt）還未發生。水資源局表示，這是因為最近幾周的天氣狀況比預期涼爽，所以內華達山脈還保有80%的積雪。

官員估計，內華達山脈一個月前有61.2吋的雪水當量（snow water equivalent，積雪完全融化時產生的水深），1日測得仍有49.2吋。這也是專家擔心未來幾周和幾個月內，杜拉瑞湖盆地（Tulare Lake Basin）和南聖荷昆谷（Southern San Joaquin Valley）可能發生嚴重洪水的原因之一。

洛杉磯加大氣候研究員史溫（Daniel Swain）說：「儘管已進入5月，山頂絕大部分的積雪都還在。我知道這很難相信，但融雪才剛剛開始。」

史溫認為，隨著天氣持續變暖，夏季逐漸接近，5月底到6月初會開始看到顯著融雪，但不會在灣區和洛杉磯地區造成洪水。

不過，金恩斯（Kings）、佛萊斯諾（Fresno）、肯恩（Kern）和杜拉瑞（Tulare）等縣的居民十分擔心洪水。水資源局局長尼梅斯（Karla Nemeth）說：「儘管今年的大量積雪提高了加州的供水，但聖荷昆谷仍持續面臨洪水威脅。」

截至目前，內華達山脈的融雪已經讓像肯恩河（Kern River）和卡維河（Kaweah River）等河流的水流加大、加快，水庫也開始進行洩洪來降低水位，以防融雪不斷流入漫過堤壩。

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