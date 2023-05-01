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地震預估財損 洛縣、橙縣、灣區大幅增加

編譯陳盈霖／綜合外電報導
隨著房價上升，加州預計每年因地震損失而支出的費用正急劇上升。（USGS）
隨著房價上升，加州預計每年因地震損失而支出的費用正急劇上升。（USGS）

洛杉磯時報報導，加州預計每年因地震損失而支出的費用正急劇上升，主要原因是因房價增加及軟土在搖晃時可能導致更大損害等。

根據根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey，USGS）和聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency，FEMA）最新的研究報告顯示，加州預計每年因地震造成的損失平均為96億元，比2017年的估計損失37億元增加了157%。

該報告首席研究員，USGS研究結構工程師賈斯瓦（Kishor Jaiswal）告訴洛杉磯時報，「在任何一年，大地震都會發生，你很容易預測至1000億元損失。」

預測地震造成的損失翻倍增加，凸顯近年來加州老舊建築的價值飆升程度，然這些建築物在下一次大地震中，仍容易受到重大破壞或倒塌。

該研究報告也提醒人們，一旦加州發生大地震可能面臨的損失。加州曾發生多起大地震，如1906年舊金山、1993年長堤、1989年大舊金山灣區和1994年北嶺大地震等，這些城市花費數年，甚至數十年才能從大震中恢復，包括政府和保險公司，及受災的民眾，都無可避免支付重大代價。

根據這份報告，洛縣和橙縣房價，在全美所有都會區中最高，預計每年因地震造成的損失達33億元。排在第二的是舊金山-奧蘭-柏克萊（San Francisco-Oakland-Berkeley）都會區，預計每年虧損18億元。

加州的地震代價約佔全美地震年度成本的65%，這筆費用為每年147億美元。

該報告還預估加州其他地區每年地震損失，如河濱和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）縣，預估每年損失13億元，聖荷西-桑尼維爾-聖塔克拉拉（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara）地鐵都會區損失約9億1700萬元，聖地牙哥縣約2億8500元，范杜拉縣（Ventura）2億2000萬元。

假設每年地震損失預測保持不變，在30年時間裡，加州預計將因地震損失2880億元。其中南加州五個縣，洛杉磯、橙縣、河濱、聖伯納汀諾和范杜拉將損失1500億元，灣區九縣將損失約900億元。

這樣的數字與近期預估的地震情景一致，包括聖安德里斯斷層（San Andreas fault）南部發生芮氏規模7.8及地震，或海沃德斷層（Hayward fault）發生芮氏規模7級地震等。

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