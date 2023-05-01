最貴郵遞區號 全美前十加州占7 矽谷亞瑟頓中間屋價736萬元居首

洛杉磯的比佛利山在全美最貴郵遞區中排行第二，平均房價為500萬。（圖片來源：截圖自Zillow）

房地產經紀公司Clever27日發布消息，顯示全美最昂貴的郵遞區號名單；在排名前十的郵遞區號中，就有七個加州的地區上榜，其中有三個屬於洛杉磯 大都會範圍。

郵遞區號為90210的比佛利山 （Beverly Hills），被許多人預測為排行第一名，因為該地區曾因90年代的電影「飛越比佛利」（Beverly Hills，90210）自美國紅遍全球。但實際上，比佛利山並非最昂貴的郵遞區。

位居榜首的是北加矽谷（Silicon Valley）郵遞區號為94027的亞瑟頓（Atherton）。該地區中間屋價高達736萬元。第二名才是廣為人知的比佛利山，郵遞區號內中間房價 為511萬元。

第三名是紐約的賽嘉波納克（Sagaponack），郵遞區號為11962，平均房屋售價為475萬。

其他上榜的加州地區，包括第四名的洛斯阿圖山麓（Los Altos Hills），郵遞區號94022，是灣區租金最昂貴地點、典型每月平均租金估計為5650元。第六名洛杉磯的聖塔蒙尼卡（Santa Monica），郵遞區號為90402；聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）蒙特斯托（Montecito），郵遞區號為93108；郵遞區號為92067的聖地牙哥（San Diego）的聖塔菲牧場(Rancho Santa Fe)；大洛杉磯的新港灘（Newport Beach），郵號為92657，房屋中間售價為386萬元。

雖然，洛杉磯的華人富人區，亞凱迪亞（Arcadia）和聖瑪利諾（San Marino）並沒有上榜，但是平均房價也不容小覷。郵遞區號為91006的亞凱迪亞，中間房價為125萬。郵遞區號為91108的聖瑪利諾，中間房價高達200萬。

這份報導使用Zillow的房屋價值指數，全國平均房價遠低於排行榜上的昂貴地區。

全美地產經紀協會（National Association of Realtors）表示，2023年3月，全國房價的中值比去年同期下跌0.9%。這數目雖然感覺不多，但已經是自2012年1月以來最大的跌幅。