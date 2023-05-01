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駕車遇STOP不停 238元起開罰 還會駕照記點、保費漲價

編譯胡立宗／綜合報導
加州規定，紅燈右轉，一樣要煞停再轉。（取自Singularity Hub網站）
加州規定，紅燈右轉，一樣要煞停再轉。（取自Singularity Hub網站）

美國各地的交通法規大同小異，但不變的是看到STOP標誌就要完全煞車（complete stop）。稍微踩著煞車滑過去的rolling stop，如果沒被警察活逮，多半都能逃過一劫。不過，要是不巧撞到其他方向來車，或是有人突然衝出來，不只會吃上罰單，還會因為「不當駕駛」而負擔更重的民事賠償責任。

全美各地對rolling stop的罰緩從25元至300元不等，加州稱為「California roll」的滑行通過相對昂貴，238元起跳。阿拉米達、聖馬刁、舊金山這灣區三縣，依法院認定還可能加罰至489元。此外，沒依規定完全煞停（California stop）的人，加州駕照都要記上一點，汽車保險的費用還可能因此大增19%。

簡單說明一下加州駕照記點的規定。駕照上的違規記點會保留多久？答案是三年。此外，加州車輛管理局（DMV）規定，12個月內超過4點，24個月內超過6點，36個月內車過8點，駕照還會被吊銷，因為California roll而被記點，確實划不來。

專門處理罰單案件的法律團隊Ticket Crushers指出，加州除了對看到STOP沒有煞停的駕駛開罰，還會對准許紅燈右轉的地點執法，只要在路口沒有先煞停再右轉，就可能被員警開單或是被紅燈照相拍照。這些沒有先停再轉的人，罰鍰一樣是238元起跳，同樣記點、車保漲價。

萬一真的領到罰單，補救方法之一是向法院上訴，這時律師的幫忙就很關鍵了，考慮到後續負面影響，請個律師其實算是划算。另一個方法就是去上交通學校（traffic school）上課，不過多半都會占到晚間或周末時間。

其他一些與California stop相關的法規還有：看到校車的STOP不停，罰鍰最多1000元；修改遮掩車號、避免被拍照的行為，算是篡改車牌，最高可罰1000元。雖然世界日報並不鼓勵「鑽漏洞」，但是駕駛人不妨上上Ticket Snipers網站（https://www.ticketsnipers.com/ticket-resources/red-light-camera-locations-in-california），看看自家附近或是常經路線上，哪裡有捉紅燈右轉的照相機，提醒自己不要因小失大。

加州 駕照 警察

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