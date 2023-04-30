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加州住房短缺 危機在審批慢

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州住房短缺已變成危機，背後主要原因是新建築的審批速度緩慢（美聯社）
加州住房短缺已變成危機，背後主要原因是新建築的審批速度緩慢（美聯社）

加州住房短缺迫使許多居民前往其他地區尋找住處，導致加州人口減少。住房短缺在加州已成為一個危機，背後一個主要的原因是新建築的審批速度緩慢，落後美國其他大部分地區。

根據一項對美國人口普查局（U.S. Census）過去十年數據的分析，相對於本身人口，大多數州批准的新住房單位都多於加州。從2013年到2022年，加州各縣市總共批准超過100萬個新住房單位，約每10萬人中有2600個，遠低於全國的3900個。

加州的人均新住房批准比例低於美國其他36個州，猶他州和愛達荷州是批准比例最高的兩個州，分為為7600個和7100個，是加州的兩倍有餘，但高於其他一些人口稠密的州，例如賓州和紐約州，這兩州的批准比例分別為每10萬人2100個和1900個。

過去一年，加州審批住房速度繼續落後於許多州。從2022年初到2023年2月，加州縣市共核發了約13萬張新住房建築許可證，比例約每10萬人330個單位，低於其他38個州。

舊金山智庫SPUR住房政策顧問卡林斯基（Sarah Karlinsky）認為，加州在核發足夠住房數量方面的工作做得很糟糕。她表示，加州的環境法經常被濫用，透過強制進行冗長的審查過程來延後住房的開發，阻礙了加州的住房建設。

人口普查局數據顯示，加州近年加快了審批速度。從2018年到2022年，加州住房局核發了超過56萬張新住房建築許可證，比過去五年大增20%，但仍低於同一時期美國整體的增幅33%。

根據水牛城大學（University at Buffalo）房地產開發計畫助理院長羅蘭（Matthew Roland）的說法，與加州和紐約州相比，美國其他州的住房增加速度較快的部分原因是，他們的就業機會增加，而且建築法規也比較容易讓開發商掌握。

加州州長紐森（Gavin Newsom）已承諾在2022年到2030年之間興建250萬個新住房單位，這個目標將迫使加州以比現在快兩倍的速度興建房屋。紐森支持減少住房建設障礙、降低興建成本，立法會正在考慮多項法案，以加快某些住房的建設。

加州 人口普查 紐森

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