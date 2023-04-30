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優勝美地 加州最致命國家公園

記者邵敏╱洛杉磯綜合報導
加州國家公園死亡人數，逾四分之一發生在優勝美地。（Unsplash.com）
加州國家公園死亡人數，逾四分之一發生在優勝美地。（Unsplash.com）

從紅木國家公園（Redwood）到約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park），加州的國家公園每年吸引數百萬名遊客，但不幸的是，有些人永遠留在那裡。數據顯示，醫療死亡（medical deaths）、跌倒、溺水是遊客在加州國家公園死亡的主要原因。

根據國家公園管理局（National Park Service）發布的最新數據，2014至2021年期間，超過2000名遊客死於國家公園中，其中，加州國家公園的死亡人數接近350人。在全國範圍內，死亡的主要原因是交通事故，八年內共造成 415人死亡，而在加州國家公園，死亡的主要原因與醫療問題相關。

報告指出，17個加州國家公園共發生347例死亡案例，其中70例被標記為醫療死亡（medical deaths），跌倒死亡 68例，溺水死亡46例，中毒和他殺造成的死亡最少，分別是2人和5人，沒有數據表明因野生動物襲擊造成遊客死亡。

加州國家公園報告的死亡人數中，超過四分之一發生在優勝美地國家公園( Yosemite National Park )。 2014至 2021年期間，這裡共有94人死亡，在全國國家公園死亡人數排名中，優勝美地位居第三，僅次於Lake Mead Recreational Area，和大峽谷國家公園 （Grand Canyon National Park），這兩個地方的死亡人數分別是145人、97人。

與大峽谷一樣，遊客在優勝美地的主要死因也與醫療問題相關，其中一些旅行者的死亡，可能是高溫徒步造成。當局經常警告徒步旅行者，需保持充足水分，多在陰涼處休息，並選擇一天中較涼爽的時候徒步旅行。

根據國家公園管理局的數據，在全國範圍內，北瀑布國家公園（ North Cascades National Park ）死亡率最高，2014至2021年期間，超過22萬500名遊客中，9人死亡，概率為0.004%。

根據遊客死亡率，加州國家公園的平均死亡率是0.0002%，最致命的是紅杉（Sequoia）和國王峽谷國家公園（Kings Canyon National Parks），死亡率為 0.0007%。數據顯示，在過去八年，超過900萬名訪客中，有64人死亡。這兩個公園的主要死因是跌倒，2014至2018年期間共奪去22條生命，其次是醫療死亡11名，溺水死亡10 名。

以下是死亡率最高的五個加州公園，分別是紅杉和國王峽谷國家公園 、死亡谷國家公園（Death Valley National Park）、紅木國家暨州立公園（Redwood National and State Parks）、優勝美地國家公園、尖頂國家公園（Pinnacles National Park）。

加州 優勝美地 約書亞樹國家公園

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