我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

加州新冠死亡數 3月低點、3個月降65%

編譯吳日君／灣區28日綜合報導
加州今春新冠死亡人數減少。但專家警告，新冠疫情不會成為過去。年齡是新冠最重大風險因子，65歲以上或有資格注射最新加強劑者，應速前往接種。(Getty Images)
加州今春新冠死亡人數減少。但專家警告，新冠疫情不會成為過去。年齡是新冠最重大風險因子，65歲以上或有資格注射最新加強劑者，應速前往接種。(Getty Images)

加州與美國其他地區新冠死亡人數持續減少，加州過去三個月死於新冠人數下降65%，是新冠病毒正在失去對大眾生活控制的另一個跡象。今年3月份，加州新冠死亡人數僅增加540人，4月份人數可能更少。

疫情歷經三年，加州新冠死亡顯示明顯減少模式：2020年4月開始的前12個月、平均每月有5100名加州人死於新冠；隔年減少一半以上至2400人；最近12個月則減為900人。自疫情以來，共10萬1000名加州人染疫喪生。

柏克萊加大公衛學院傳染病與疫苗學名譽臨床教授史瓦茲伯格（John Swartzberg）表示，醫界處理一種毒性較低的生物體，終於見到成果，目前具免疫力的人口數很高，可抵禦嚴重感染。

加州新冠緊急狀況已結束，過去數月幾乎取消口罩與其他預防措施，新冠死亡人數仍持續減少，住院患者人數也有所下降。今年3月是自2020年初新冠病毒首次導致醫院與重症病房不堪重負以來、死亡人數最低的月份之一。全國情況類似，3月份有近8800名美國人死亡，這是自去年夏天以來的最低死亡總數月份。

但是，新冠病毒仍對老年人與其他健康狀況不佳者，構成重大健康威脅。加州今年2月及3月因新冠死亡人數，仍高於2017-18年整個嚴重流感季節的死亡人數。

全美3月份平均每天仍有近300人死於新冠。舊金山加大傳染病專家陳子平(Dr. Chin-Hong)表示，新冠喪生患者通常超過75歲、他們可能於2020年12月接種前兩針疫苗，但並未注射加強劑。他提醒65歲以上或有資格注射最新加強劑者，速前往接種，「年齡是新冠最重大風險因子，也是住院高危險群。」

加州新冠住院人數持續下降，接近但尚未完全達到2021年夏季低點。除了已感染者與疫苗接種者具有更強人群免疫力、病毒在社區傳播率較低，陳子平認為，抗新冠病毒藥物Paxlovid也有助於改善感染結果並減少死亡。藥物初推出之際，許多人擔心服藥後重複感染，然而，新證據顯示，若不使用Paxlovid，重複感染的發生率與其相似，醫師亦更熟悉新冠藥物，開立處方讓人更加信服。

不過，專家警告，新冠疫情不會成為過去，隨著許多結構性保護措施結束、通報病例減少，追蹤病毒在社區傳播程度，變得更困難。史瓦茲伯格指出，廢水數據可真正有助了解目前疫情狀況。新冠疫情未來將如何發展？他認為，答案維持不變：「無人知曉。」

加州 疫情 疫苗

上一則

醫師：新冠從未消失 女性後遺症是男性2倍

下一則

被指間諜首度公開回應 王文祥：不還擊會被欺負

延伸閱讀

加州參議會需要亞裔代表 饒影凡財經背景雙語優勢

加州參議會需要亞裔代表 饒影凡財經背景雙語優勢
仇恨犯罪動機難舉證 加州定罪不到四成

仇恨犯罪動機難舉證 加州定罪不到四成
加州議會亞裔黨團 支持蘇維思接勞工部長

加州議會亞裔黨團 支持蘇維思接勞工部長
拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途
聖荷西誘捕買酒 兩商家違規銷售挨罰

聖荷西誘捕買酒 兩商家違規銷售挨罰
天氣差+競爭多 加州大麻業走下坡？

天氣差+競爭多 加州大麻業走下坡？

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償