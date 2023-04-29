加州新冠死亡數 3月低點、3個月降65%

加州今春新冠死亡人數減少。但專家警告，新冠疫情不會成為過去。年齡是新冠最重大風險因子，65歲以上或有資格注射最新加強劑者，應速前往接種。(Getty Images)

加州 與美國其他地區新冠死亡人數持續減少，加州過去三個月死於新冠人數下降65%，是新冠病毒正在失去對大眾生活控制的另一個跡象。今年3月份，加州新冠死亡人數僅增加540人，4月份人數可能更少。

疫情 歷經三年，加州新冠死亡顯示明顯減少模式：2020年4月開始的前12個月、平均每月有5100名加州人死於新冠；隔年減少一半以上至2400人；最近12個月則減為900人。自疫情以來，共10萬1000名加州人染疫喪生。

柏克萊加大公衛學院傳染病與疫苗 學名譽臨床教授史瓦茲伯格（John Swartzberg）表示，醫界處理一種毒性較低的生物體，終於見到成果，目前具免疫力的人口數很高，可抵禦嚴重感染。

加州新冠緊急狀況已結束，過去數月幾乎取消口罩與其他預防措施，新冠死亡人數仍持續減少，住院患者人數也有所下降。今年3月是自2020年初新冠病毒首次導致醫院與重症病房不堪重負以來、死亡人數最低的月份之一。全國情況類似，3月份有近8800名美國人死亡，這是自去年夏天以來的最低死亡總數月份。

但是，新冠病毒仍對老年人與其他健康狀況不佳者，構成重大健康威脅。加州今年2月及3月因新冠死亡人數，仍高於2017-18年整個嚴重流感季節的死亡人數。

全美3月份平均每天仍有近300人死於新冠。舊金山加大傳染病專家陳子平(Dr. Chin-Hong)表示，新冠喪生患者通常超過75歲、他們可能於2020年12月接種前兩針疫苗，但並未注射加強劑。他提醒65歲以上或有資格注射最新加強劑者，速前往接種，「年齡是新冠最重大風險因子，也是住院高危險群。」

加州新冠住院人數持續下降，接近但尚未完全達到2021年夏季低點。除了已感染者與疫苗接種者具有更強人群免疫力、病毒在社區傳播率較低，陳子平認為，抗新冠病毒藥物Paxlovid也有助於改善感染結果並減少死亡。藥物初推出之際，許多人擔心服藥後重複感染，然而，新證據顯示，若不使用Paxlovid，重複感染的發生率與其相似，醫師亦更熟悉新冠藥物，開立處方讓人更加信服。

不過，專家警告，新冠疫情不會成為過去，隨著許多結構性保護措施結束、通報病例減少，追蹤病毒在社區傳播程度，變得更困難。史瓦茲伯格指出，廢水數據可真正有助了解目前疫情狀況。新冠疫情未來將如何發展？他認為，答案維持不變：「無人知曉。」