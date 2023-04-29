行人去年車禍死亡人數 較2019年增近一成

洛杉磯縣富樂頓4月9日導致行人死亡的交通事故。（OC Hawk，KTLA截圖）

州長公路安全協會（Governor's Highway Safety Association）指出，加州 2022年共有504位行人死於車輛事故，較2019年增加近10%。

同時，加州的行人死亡率為每10萬人1.29人，也明顯高於全美平均的1.04。而全美的行人死亡案件自2010年以來增加了70%，主因是大型車輛越來越多。

人口同樣很多的佛州 2022年行人事故死亡人數為443名，德州 為368名。加州、佛州、德州人口占全美28%，但事故身亡比例卻達38%。

最大的變化是，2010年時，客車的購買與租賃數量相當，但2021年近80%的比例是貨車。國會山莊報（The Hill）指出，每州的貨車數量都超過客車，「因為大家覺得大車才安全」，事故分析業者Safe Streets Research & Consulting的創辦人Rebecca Sanders如是說。

但是大車越來越多，行人的威脅就越來越大，特別是比貨車還大的車輛。2010年至2021年間，遭到輕型多功能貨車撞死的人數由732人大增至1773人。