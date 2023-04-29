醫師：新冠從未消失 女性後遺症是男性2倍

Vanderbilt 大學醫學中心預防性醫藥部教授William Schaffner醫師。（視頻截圖）

少數媒體服務中心（EMS）28日舉辦線上討論會，邀請三位醫界權威人士探討目前新冠疫情 的發展情況，以及哪些人該接種疫苗 及如何接種疫苗等問題。

針對新冠疫情是否已經過去，舊金山加大醫藥部教授Robert Wachter說，新冠從沒有消失，但在過去18個月，病例統計數量、醫院就診數量相對穩定，新冠疫苗效力也不錯。唯一改變的就是社會對新冠的認知以及政治政策。大部分人會認為新冠已經成為過去式，雖然新冠病毒後有很多代的變種病毒 ，但時間證明，這些病毒並未對社會造成更大的傷害。

Vanderbilt 大學醫學中心預防性醫藥部教授William Schaffner表示，新冠病毒目前每天在美國依然造成200至300人死亡，因此不能說新冠病毒徹底消失了。但人們生活在一個更安全的環境裡。不僅因為越來越多人打了疫苗，還因為新冠變種病毒相對之前的病毒相對溫和些，致死力更小。

雖然如此，專家都認為，老人或免疫力受損的弱勢群體沒有最大程度地施打疫苗，沒有最大程度得益於疫苗的保護。根據統計，自去年9月以來，65歲及以上長者只有42%、所有成年人只有20%接種一劑加強針。對於目前疫苗接種的建議，三位專家認為，免疫力受損的人，最好每兩個月打一次疫苗，可以與家庭醫師商量施打的劑量。65歲以上人士每四至六個月施打一次加強針。據悉，今年秋天將會上市最新加強針，建議所有65歲以上人士施打。

對於一些民眾施打疫苗後仍感染新冠的現象，專家認為其實疫苗起了作用。德州A&M大學全球健康研究中心生物學教授Benjamin Neuman認為，新冠疫苗所起的作用不是百分百防止感染新冠，而是減輕新冠對人體的損傷，減少住院率。 德州A&M大學全球健康研究中心生物學教授Benjamin Neuman醫師。（視頻截圖）

隨著新冠疫情漸行漸遠，不少人也在討論新冠病毒的長期損害。就目前研究來看，女性有後遺症的概率是男性的兩倍。Robert Wachter分享了妻子得新冠後遺症的經歷。他說，妻子是記者，思維敏捷。一年前感染新冠後，明顯身體易疲憊，下午需要小睡一會，容易忘事，腦子有時不清醒（brain fog），所幸對生活影響不太大。

舊金山加大醫藥部教授、主席Robert Wachter醫師。（視頻截圖）

對於今年2月加州州長紐森宣布新冠緊急狀態結束是否正確？三位醫師認為，「如果現在不是取消的時候，那麼什麼時候才是呢？」不過新冠病毒從未消失，老年人以及有基礎疾病的人，出門仍需要做好防疫措施，如戴口罩，勤洗手，不要去人多的地區。