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火車汙染防制 加州率先全美立法

編譯組／綜合27日電
加州通過美國首項防止火車造成汙染政策。 （美聯社）
加州通過美國首項防止火車造成汙染政策。 （美聯社）

加州監管機構周四（27日）一致表決通過了一項全國首創的提議法規，要求在該州運營的火車公司將其最髒的引擎換成最清潔的柴油型號，並最終換成零排放型號。加州空氣資源委員會（California Air Resources Board，CARB）的新法規還限製機車空轉時間不超過30分鐘。

這對社區組織者和環境正義組織來說是重大勝利，他們幾十年來一直在推動加州監管機構解決機車的汙染問題，因為生活在鐵軌和油庫附近的低收入社區和有色人種社區，遭受了不成比例的負面健康影響。

根據新的規定，2030年後建造的所有工業及客運引擎，以及2035年後建造的所有貨運線引擎，將被要求采用零排放模式；任何23年或以上的非零排放引擎將不允許在2030年後在本州運行。

該條例還要求火車運營商在2024年7月前開設一個支出賬戶，他們必須每年在該賬戶存款，以購買或租賃更清潔的柴油火車並購買零排放的基礎設施。產生汙染物多的運營商將被要求向支出賬戶存入更多資金，而且金額也將逐年增加。

長期以來，鐵路行業一直不受國家排放法規的影響。根據空氣資源委員會的數據，一級鐵路占全州所有引擎排放量的95%。更重要的是，柏克萊加大環境法教授埃爾金（Ethan Elkind）說，引擎造成對健康嚴重有害健康的空氣汙染，因為它們釋放大量的汙染物，如形成煙霧的氮氧化物（NOx）和細顆粒，增加了癌症、哮喘、心肺疾病和過早死亡的風險。

根據空氣資源委員會的工作人員在周四的會議上說，新法規將使火車的氮氧化物排放減少86%，細顆粒物排放減少91%。這些法規還將避免約3200人過早死亡，1100人入院和1500人看急診。

加州 低收入 柏克萊加大

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