我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

編譯廖宜怡／綜合報導
專家認為，加州州長紐森的任期結束後，是參選總統的好時機。（美聯社）
專家認為，加州州長紐森的任期結束後，是參選總統的好時機。（美聯社）

拜登總統25日正式宣布競選連任，代表這位80歲民主黨人最後一次的競選活動正式展開。

拜登在宣布競選連任的影片中說：「我們此刻面臨的問題是，我們未來能擁有的自由和權利會更多還是更少。我知道我要的答案是什麼。」

與此同時，拜登尋求連任的決定，也將重塑三位來自加州的重量級政治領導人的未來，他們是副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加州州長紐森（Gavin Newsom）和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。這三位領導人在2024年的選舉中都將扮演重要的角色，為自己的前途舖路。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，與上次競選總統時不同的是，拜登此次競選必須兼顧總統職責。這意味著，賀錦麗在這段期間的知名度會大增。

作為首位擔任美國副總統的女性、非裔和亞裔，賀錦麗在經歷坎坷的任期後，最近幾個月終於找到了發聲的機會。自去年8月在舊金山一個公開場合發表演說後，現年58歲的賀錦麗已成為拜登政府生育權利議題的主要代言人。她本月還飛往田納西州支持因參加槍枝管制活動被趕出州立法會的非裔議員，獲得外界稱許。

不過，賀錦麗的民意支持度和拜登一樣慘。根據獨立分析網站FiveThirtyEight.com的數據，只有40%的美國人認可她，51%的人不認可。

曾參與歐巴馬、桑德斯（Bernie Sanders）和布塔朱吉（Pete Buttigieg）競選活動的民主黨策略家切拉索（Michael Ceraso）表示，如果賀錦麗要在2028年競選總統，她可能會受到進步派候選人的挑選，把她歸類為溫和派，讓她的競選之路變得艱難。

對外稱對競選總統的興趣「低於零」的紐森，在連任加州州長後，不斷提升自己在全國的知名度，將自己塑造成民主黨內的硬漢，對抗包括德桑提斯（Ron DeSantis）在內的紅州州長。

紀事報指出，紐森競選總統的時機是理想的，因為他的州長任期將於2026年11月結束，正好趕上幾個月後開始的2028年總統競選時間。

上個月，紐森用他競選州長剩下的1000萬元，成立了一個名為「民主運動」（Campaign for Democracy）的聯邦政治行動委員會。在接下來的兩年裡，他將會在多元性別、墮胎和投票權議題上，繼續打擊包括德桑提斯（Ron DeSantis）在內的紅州州長。

作為民主黨的超級代言人，紐森將可繼續獲得全國性關注。萬一拜登無法完成競選活動，或是賀錦麗仍不成氣候，紐森就有出線的機會。

共和黨選出總統候選人之前，現年58歲的麥卡錫暫時是美國共和黨代言人，他即將和拜登就提高聯邦債務上限進行重大談判。但紀事報認為，麥卡錫的權力地位並不穩固，只要少數共和黨眾議員不支持他，他的權力就會崩盤。

為了獲得和維持權力，麥卡錫已和最保守、最具爭議性的共和黨成員結盟。儘管如此，麥卡錫在共和黨初選中還會遇到其他困難，例如在川普和德桑提斯或在初選中脫穎而出的任何人之間保持中立，同時保持共和黨的團結。政治分析師表示，麥卡鍚的主要工作是繼續擔任共和黨最有力的籌款人之一。

拜登總統宣布競選連任，副總統賀錦麗（左）和眾議院議長麥卡鍚（右）的未來將受到影響...
拜登總統宣布競選連任，副總統賀錦麗（左）和眾議院議長麥卡鍚（右）的未來將受到影響。（美聯社）

拜登 共和黨 賀錦麗

上一則

周末這樣玩╱歪脖長頸鹿的家 聖塔芭芭拉動物園留傳奇

下一則

加州議會亞裔黨團 支持蘇維思接勞工部長

延伸閱讀

川普新罕州造勢：若我無法入主白宮 美將陷入無政府狀態

川普新罕州造勢：若我無法入主白宮 美將陷入無政府狀態
一洲焦點／拜登為何挑4月宣布競選連任？

一洲焦點／拜登為何挑4月宣布競選連任？
「華盛頓宣言可能不夠」 拜登敷衍做法 難息南韓擁核聲

「華盛頓宣言可能不夠」 拜登敷衍做法 難息南韓擁核聲
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
拜登年齡成爭取連任焦點 這位潛在對手估他活不到第二任期結束

拜登年齡成爭取連任焦點 這位潛在對手估他活不到第二任期結束
拜登：我已像選民一樣慎重考慮年齡問題 感覺良好

拜登：我已像選民一樣慎重考慮年齡問題 感覺良好

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
活動現場近500名穿越邊界進入美國的移民獲得了急用物資。 （受訪者提供）

500華人偷渡美國 洛縣華人團體關懷贈物資

2023-04-24 15:55

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬