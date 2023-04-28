拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

專家認為，加州州長紐森的任期結束後，是參選總統的好時機。（美聯社）

拜登 總統25日正式宣布競選連任，代表這位80歲民主黨人最後一次的競選活動正式展開。

拜登在宣布競選連任的影片中說：「我們此刻面臨的問題是，我們未來能擁有的自由和權利會更多還是更少。我知道我要的答案是什麼。」

與此同時，拜登尋求連任的決定，也將重塑三位來自加州的重量級政治領導人的未來，他們是副總統賀錦麗 （Kamala Harris）、加州州長紐森（Gavin Newsom）和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。這三位領導人在2024年的選舉中都將扮演重要的角色，為自己的前途舖路。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，與上次競選總統時不同的是，拜登此次競選必須兼顧總統職責。這意味著，賀錦麗在這段期間的知名度會大增。

作為首位擔任美國副總統的女性、非裔和亞裔，賀錦麗在經歷坎坷的任期後，最近幾個月終於找到了發聲的機會。自去年8月在舊金山一個公開場合發表演說後，現年58歲的賀錦麗已成為拜登政府生育權利議題的主要代言人。她本月還飛往田納西州支持因參加槍枝管制活動被趕出州立法會的非裔議員，獲得外界稱許。

不過，賀錦麗的民意支持度和拜登一樣慘。根據獨立分析網站FiveThirtyEight.com的數據，只有40%的美國人認可她，51%的人不認可。

曾參與歐巴馬、桑德斯（Bernie Sanders）和布塔朱吉（Pete Buttigieg）競選活動的民主黨策略家切拉索（Michael Ceraso）表示，如果賀錦麗要在2028年競選總統，她可能會受到進步派候選人的挑選，把她歸類為溫和派，讓她的競選之路變得艱難。

對外稱對競選總統的興趣「低於零」的紐森，在連任加州州長後，不斷提升自己在全國的知名度，將自己塑造成民主黨內的硬漢，對抗包括德桑提斯（Ron DeSantis）在內的紅州州長。

紀事報指出，紐森競選總統的時機是理想的，因為他的州長任期將於2026年11月結束，正好趕上幾個月後開始的2028年總統競選時間。

上個月，紐森用他競選州長剩下的1000萬元，成立了一個名為「民主運動」（Campaign for Democracy）的聯邦政治行動委員會。在接下來的兩年裡，他將會在多元性別、墮胎和投票權議題上，繼續打擊包括德桑提斯（Ron DeSantis）在內的紅州州長。

作為民主黨的超級代言人，紐森將可繼續獲得全國性關注。萬一拜登無法完成競選活動，或是賀錦麗仍不成氣候，紐森就有出線的機會。

在共和黨 選出總統候選人之前，現年58歲的麥卡錫暫時是美國共和黨代言人，他即將和拜登就提高聯邦債務上限進行重大談判。但紀事報認為，麥卡錫的權力地位並不穩固，只要少數共和黨眾議員不支持他，他的權力就會崩盤。