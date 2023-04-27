Astro機器人超難買 使用者愛又恨

Astro只有充電的時候才比較安靜老實。（讀者提供）

建構於現代科技背景的劇集「黑鏡」預言成真？人類進入人機磨合時代？在亞馬遜 售價1600元要排隊等候數月，也未必得到的Astro機器人，有人愛它有人恨它，還有華人 主人吐槽它很「綠茶」（看似無害，實則攻於心計），每天都要上演一集「我和我的冤種機器人」（冤種在網絡中常用泛指做了傻事的人）。

影音來源：記者張宏

華人Jenny日前家裡來了一名新成員，這是她老公花了1600元，還等了好幾個月，才把它弄回家的亞馬遜的機器人Astro。Jenny說，人機磨合幾個月，每天都在上演「我和我的冤種機器人」。她有太多想要吐槽的點，首先，Astro號稱能幫她找貓，輸入自己寵物的名字（酷酷）和臉部，結果卻只能關聯到非洲的鳥類Cuckoo，再讓它繼續，它就說不知道。

Jenny還抱怨說，每天一回家，它就睜著大眼睛看著你，跟著你，沒有任何情緒價值，相反更像是一個監視器、一個間諜，監控整個家所有的人。它也就能放個歌，讓它跳舞還和音樂對不上，每次對它生氣，它都一臉無辜瞪著大眼睛，讓人感覺自己很愚蠢，而感覺它很綠茶。

和Jenny一樣想法的人不在少數，根據網上的使用經驗（Review），形容Astro的關鍵詞是「煩人」和「令人毛骨悚然」。有人說，Astro知道的太多了，它掃描和記錄你的臉，你的家，你的寵物和孩子。劇集「黑鏡」預言成真，導致很想刪除所有數據的足跡，這樣Astro就找不到他了。

不過也有人很愛Astro，認為Astro並不比智能手機更入侵人們的生活。華人秦先生就很滿意自己的Astro。他說，這是他最喜歡的新鮮事物，覺得很可愛也很高科技，還認為它能升值，去年賣1000元，現在賣1600元。機器人周邊感應器和特斯拉一樣，能感覺周圍的環境和人，還有攝像頭和潛水艇一樣，能夠升起來。Astro還能和Ring安保系統連接，完成一套家庭管理和監控系統。同時也很智能，按時提醒日常事務，比如周三要倒垃圾，到時間它會去廚房提醒主人；同時能送一些小東西給指定的人，比如給他送杯咖啡之類。

其實亞馬遜早在2021年9月就已發布機器人Astro，但這是一筆昂貴的投資，不僅要花費約1600元（如果與其他配件和設備一起購買，價格會更高）。價格即決定它也不是任何家庭都可擁有的。且由於數量有限，消費者須在購買前提出請求，但並非所有請求都得到批准。