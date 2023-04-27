星宇提供「五感」精緻服務 6月起天天飛

星宇航空26日舉辦首航慶典。（記者張宏╱攝影）

星宇航空台北-洛杉磯JX002首航班，由董事長張國煒機長親駕，4月26日上午11時順利降落洛杉磯國際機場 Tom Bradley航廈。星宇航空在毗鄰洛杉磯國際機場的「飛行道路博物館和學習中心」（Flight Path Museum & Learning Center）舉行首航儀式，由張國煒和星宇航空執行長翟健華主持儀式，並宣布首家航空合作夥伴-阿拉斯加航空(AS)。

視頻來源：記者張宏

翟健華表示，北美轉機市場是星宇航空重要目標之一，即使於疫情間仍穩步擴張航線 及機隊，朝著目標邁進，很高興台北-洛杉磯首航班在26日順利降落。即日起，洛杉磯旅客就可享受到星宇航空「五感」的精緻服務，便捷的經台北轉機到亞洲各大城市。

星宇航空洛杉磯球隊合作夥伴道奇隊及快艇 隊也熱鬧出席，道奇隊全球夥伴關係資深副總裁Corey Norki，帶領球隊大使Blue Crew出席，快艇隊則由首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg領軍快艇啦啦隊、吉祥物Chuck到場，使現場的活力滿分。

首航儀式現場展示星宇航空A350長程航線備品，包含各艙等舒眠備品、過夜包及餐酒單等設計感十足的品項。

此外，也特別展出將於6月1日起推出的球隊主題備品，台北-洛杉磯航段於今年6月起為快艇隊備品，洛杉磯-台北航段則於今年6月至10月底賽季結束止為道奇隊備品，11月起至明年6月底則以快艇隊備品接棒。主題備品包含從報到登記（check-in）起可獲得的聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，到機上的紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，皆融入濃厚的兩支球隊特色。

星宇航空台北-洛杉磯航線開航，象徵開啟北美-亞洲轉機市場一大里程碑，該航線初期一周五班飛航，並規畫於6月份起增班為天天一班飛航，以全新Airbus廣體客機A350執飛，提供四艙等服務，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，全艙共306個座位。

洛杉磯機場公司執行長Justin Erbacci，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀等人到場共襄盛舉。