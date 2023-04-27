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親駕首航抵洛 張國煒：星宇就是潮

記者張宏╱洛杉磯報導
機艙顏色凸顯精品航空。（記者張宏╱攝影）
機艙顏色凸顯精品航空。（記者張宏╱攝影）

星宇航空董事長張國煒26日不僅親自駕駛首航飛機，還一個字概括星宇航空。他說，星宇航空就是潮，坐A350就能見到他。

視頻來源：記者張宏

距離上次張國煒駕駛飛機來洛杉磯時隔八年，如今以星宇航空董事長身分完成首駕，他表示，能把星宇帶到美國非常令人雀躍，雖然一路經過疫情等困難，但還是達到了預期。

張國煒指出，北美是星宇重要的市場，當初預定的18架A350九成五都會用於北美航線。年底開通舊金山，明年會開通西雅圖，之後是紐約，基本上會間隔六到八個月，不斷擴張星宇在北美的航點。星宇的機師隊伍也在不斷擴大，不僅是台灣機師還有北美的機師。

他已獲得A350機師認證，未來乘客坐星宇A350飛機，都有可能遇到他作為駕駛者。不過他開玩笑說，乘坐他駕駛飛機並不會票價更便宜。

作為董事長他依然堅持自己駕駛的原因，是通過駕駛飛機能體驗第一線機師需要改進的地方。他說，飛機技術一直在變化，尤其軟體不斷更新，要不斷去實戰驗證，才能知道哪些更新是必須、哪些是不必要的，同時要了解機師實際操作遇到的問題。

讓他一句話形容星宇，張國煒表示，星宇就是高端、精品和潮。星宇為了符合精品航空路線，對飛行時間也會有很多考量，所以會逐步部署北美航點。

星宇航空頭等艙用品。（記者張宏╱攝影）
星宇航空頭等艙用品。（記者張宏╱攝影）
星宇航空選擇法國瑪黑兄弟茶品。（記者張宏╱攝影）
星宇航空選擇法國瑪黑兄弟茶品。（記者張宏╱攝影）
張國煒展示親民一面，他和道奇吉祥物合影。（記者張宏╱攝影）
張國煒展示親民一面，他和道奇吉祥物合影。（記者張宏╱攝影）
星宇航空主打精品航空。（記者張宏╱攝影）
星宇航空主打精品航空。（記者張宏╱攝影）
張國煒對星宇在北美發展很有信心。（記者張宏╱攝影）
張國煒對星宇在北美發展很有信心。（記者張宏╱攝影）
星宇和道奇合作飛機上的用品。（記者張宏╱攝影）
星宇和道奇合作飛機上的用品。（記者張宏╱攝影）

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