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春季積雪融化 優勝美地關閉

洛杉磯訊
冬季的積雪逐漸融化形成漫漫大水，造成不少地區出現淹水危機。（abc7)
冬季的積雪逐漸融化形成漫漫大水，造成不少地區出現淹水危機。（abc7)

隨著氣溫升高，加州許多地區也面臨極端冬季積雪融化所帶來的洪水危機挑戰，因異常氣候，山區各地在冬季累積高達近700英吋積雪，隨著夏季到臨，除了讓當地水庫積水量暴增，也引起當局高度關注。加州州長紐森（Gavin Newsom) 4月25日（週二）親自到中央山谷 (Central Valley)視察，目睹了杜拉瑞盆地 (Tulare Basin) 發生的洪水，與急救人員討論防範措施。並宣布當地公園如優勝美地等知名景點，都將暫時關閉。

紐森25日視察後表示，儘管情況看似好轉，但事實上正好相反。每天都有新水源湧現，因此不能掉以輕心。必須做好準備以應對洪水和短期內可能發生的大規模破壞。

在紐森與救援人員討論後，因預計會發生洪水，也一併宣布優勝美地國家公園的大部分地區，從28日暫時關閉。公園管理方也表示，公園東部山谷關閉至5月3日，原定的露營地和住宿預訂也會自動取消並退款。但其他地區，如西優勝美地山谷仍會開放。已購買荒野許可證的遊客可重新安排行程，或改選其他登山徑，以確保人身安全。

近年來，加州南部佛雷斯諾（Fresno）以南的杜拉瑞湖（Tulare Lake）再度成為人們關注焦點之一。這個以密西西比河以西最大而聞名的淡水湖，今年因融雪和降雨的影響將比往年增加三倍水量，也將對該區沿線城鎮和周邊的河流和溪流造成洪水危機。一些低窪農村社區如金恩斯縣（Kings County ）島區（Island District ）居民也加快速度，積極準備以應對可能的危機。科克蘭市（City of Corcoran）則加強堤壩，也正在為可能發生的洪水做準備。也希望藉此機會將水流引至一個農業盆地，重建一個在多年乾旱期間消失的巨大湖泊。

氣象學家安德森（Michael Anderson）則警告說，預計積雪會讓當地許多水庫增加一倍以上的水量，但管理人員也需考慮氣候暖化等趨勢，再來決定是否有需要放水的需要。相信周遭住宅將不會太快就受到洪水影響。

洪水 加州 紐森

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