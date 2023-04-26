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用電依家庭收入計價 挨批

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州共和黨人日前要求加州監管機構，拒絕電力公司提出，根據家庭收入制定固定服務費率的提案。（KTLA 5）
加州共和黨人日前要求加州監管機構，拒絕電力公司提出，根據家庭收入制定固定服務費率的提案。（KTLA 5）

加州KTLA 5電視台報導，加州共和黨人日前要求加州監管機構，拒絕一項針對加州三大電力公司提出，根據家庭收入制定固定服務費率的提案。

由於加州議會通過AB 205法案，要求公用事業公司簡化電費，降低低收入居民成本。

因此，南加州愛迪生（Southern California Edison）、太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）和聖地牙哥瓦電（San Diego Gas & Electric）本月早些時候，向加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）提交聯合提案，創建一個涵蓋基本服務和運營成本的分層固定費率系統。

加州共和黨人日前要求加州監管機構，拒絕電力公司提出，根據家庭收入制定固定服務費率...
加州共和黨人日前要求加州監管機構，拒絕電力公司提出，根據家庭收入制定固定服務費率的提案。（KTLA 5）

年收入在2萬8000元至6萬9000元之間的家庭，屬於愛迪生電力公司者，每月支付20元，屬於聖地牙哥瓦電者，每月支付34元，每月支付太平洋瓦電30元。

年收入6萬9000元至18萬元間家庭，愛迪生和太平洋每月收取51元，聖地牙哥瓦電每月73元。超過18萬元年收入者，愛迪生每月收取85元，聖地牙哥瓦電128元，太平洋瓦電92元。

愛迪生指出，此舉可讓約120萬低收入客戶帳單下降16%至21％。

共和黨人稱該法過於複雜，認為不公平的付費模式給低收入戶帶來負擔。

州法要求委員會於2024年7月1日前，採用新的費率結構。愛迪生公司表示，客戶最早會在2025年看見更新後的帳單。

加州 低收入 聖地牙哥

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