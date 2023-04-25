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進入大融雪期 水流急、流量大 水上活動風險增

編譯吳日君／灣區24日綜合報導
加州進入春季大融雪期，洶湧河流可能構成致命危險。(Getty Images)
加州進入春季大融雪期，洶湧河流可能構成致命危險。(Getty Images)

加州隨著山上積雪開始融化，多個機構警告，危險流水會在春季與夏季期間洶湧奔流，可能造成致命危險。每年春天融雪流向河流時間，通常於4到6月期間達到頂峰。但今年水道將比往常流水運行更高、更快、更冷且持續更長時間，將對喜愛在河上進行漂流、划艇、游泳、釣魚的戶外活動愛好族群，構成風險。

融雪河流危險特別集中在加州塞拉山脈中部西側，包括太浩湖與佛雷斯諾(Fresno)之間水域，其中流經American、Yuba、Cosumnes、Mokelumne、Tuolumne與默賽德(Merced)河流。加州國家公園與休閒部門總監霍華德(Mike Howard)表示，現在河流非常寒冷，水流湍急，速度快且流量大，能見度低，情況可能持續直到7月。他認為，這個狀況可能導致溺水人數激增。

當局估計，加州過去40年期間，在塞拉山脈中部河流發生超過100起溺水事件，以及數百起在河水急流救援事件。目前，幾乎監管加州水道機構，都發出春季河流警示，包括州立公園、加州消防局、划船與水道部門、林務局、土地管理局等。警示內容指出，所有加州民眾最好等待到夏天再重新從事水上活動，那時的河流條件會更安全。

部分機構更進一步全面關閉河流休閒設施。

默賽德縣警長溫克(Vern Warnke)本月稍早在社交媒體發布錄影聲明，表示已關閉所有公共進入默賽德河(Merced River)與聖華金河(San Joaquin River)的休閒設施，直到更進一步通知。他並警告，違反規定者將被「傳訊與罰款」。佛雷斯諾縣警局上個月也發布Kings River與聖華金河的類似關閉命令。

每年都有數十萬人在加州河流參加有導遊領隊的漂流活動。霍華德將大部分溺水事件歸咎於「過去高估自己的游泳能力，或低估河流與低溫的力量」。此外，忽略穿救生衣與飲酒，也會造成問題。

由於融雪洪流，預計在夏天大部分時間內，即使是流量受到監管的築壩河流，流量也將比正常情況高出三倍。當局建議有意在河流進行水上活動的遊客注意安全，仔細規畫行程、告知親友詳細行程內容、穿救生衣、避免進入湍急河流，並與朋友同行。

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