副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

加州副州長康伊蓮正式宣布競選下屆州長。（取自推特）

加州 副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）24日宣布將參加2026年州長選舉，成為首位公開表示希望接替現任州長紐森 （Gavin Newsom）成為加州最高領導人的候選人。

2018年當選副州長的康伊蓮推文說：「我和我的家人能有今天的一切，完全要歸功於加州。我會努力確保每個加州人都能像我一樣，有機會實現加州夢。」

康伊蓮向新聞網站Politico表示，她將提出關於如何解決加州包括遊民、芬太尼（fentanyl）危機、高生活成本等問題的政見。她說：「加州面對的挑戰需要果斷、經驗豐富、有優秀政績的領導人才有辦法解決。」

如果康伊蓮能勝出，她將成為加州首位女性州長。她也是自前eBay和惠普（Hewlett Packard）執行長惠特曼（Meg Whitman）在2010年出馬角逐州長以來，加州再次出現的女性州長候選人。

康伊蓮前幕僚長阿夫迪斯（Panorea Avdis）稱康伊蓮是「拚命三郎」（go-getter），是一位能全心推動工作的人。阿夫迪斯說：「她有能力擔任這個職務，而且現在絕對是加州應該出現一位女性州長的時候。」

在成為加州副州長之前，康伊蓮2010年到2013年是前總統歐巴馬政府的駐匈牙利大使。2014年，前加州州長布朗（Jerry Brown）任命她為加州國際貿易與投資 諮詢委員會（California Advisory Council for International Trade and Investment）主席。

康伊蓮來自加州首府沙加緬度一個著名的家族，父親沙克普洛斯（Angelo Tsakopoulos）是來自希臘的房地產開發商，康伊蓮在競選公職之前，曾在家族企業AKT Development擔任總裁。

沙克普洛斯曾捐款給多位民主黨和希臘裔候選人，包括其女兒。在康伊蓮2018年首次競選加州副州長時，沙克普洛斯總共捐出至少900萬元。

儘管加州副州長被視為是象徵性職位，但卻是晉升至更高階職位的踏腳石。康伊蓮曾任職加大（UC）、州大（CSU）和加州社區大學董事會，以及加州土地委員會（State Lands Commission）。2022年，在紐森與家人度假時，康伊蓮成為加州第一位簽署法案成為法律的女性。